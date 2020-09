2020年9月2日のヘッドラインニュース

2020年9月11日(金)から全国東宝系で公開となる「映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」のTVCM映像がYouTubeで公開されました。



『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』TVCM 今年もおバカ篇【9月11日(金)公開】 - YouTube





『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』TVCM クレヨンの勇者篇【9月11日(金)公開】 - YouTube





ポスターはこんな感じ。



©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020



【シャフト】

いつも応援ありがとうございます。

弊社は本日で創業45周年を迎えました。

これからも、長く愛して頂けるアニメを作れるよう歩んでいきたいと思います



(原画:伊藤良明)



It's been 45 years since we were founded in 1975.

Thank you for your support! pic.twitter.com/QJ20vJ0FSV