中国の半導体製造業が資金不足により苦境に立たされている

香港の日刊英字紙 South China Morning Post が、「中国の半導体製造業が資金不足に直面し、複数の半導体製造工場建設プロジェクトが頓挫しつつある」として、中国における半導体製造事業の苦境について解説しています。 China’s semiconductor drive stalls in Wuhan, exposing gap in hi-tech production capabilities | South China Morning Post https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3099100/chinas-semiconductor-drive-stalls-wuhan-exposing-gap-hi-tech 中国・武漢にある半導体ファウンドリであるWuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing(HSMC)の半導体製造工場の建造プロジェクトがスタートしたのは2018年のこと。このプロジェクトは、同社が受けた200億ドルの投資の中でも、最重要として位置づけられていた一大プロジェクトでした。しかし、建設から約2年が経過した2020年7月、このプロジェクトに対して2900万ドル(約31億円)を出資した武漢市の 東西湖区 地方政府は「HSMCの半導体製造工場は部分的に完成したものの、資金不足により失速した」「建設を継続するための準備が不十分であり、同社は中央政府の補助金申請ができない」と報告。この報告は後に削除されています。 South China Morning Postによると、HSMCと工場製造を請け負った建設業者は多額の負債を抱えているとのこと。HSMCの半導体製造工場の様子については、「クレーン車数台と建設作業員のための寮、空中に突き出た鉄骨を残すだけで、建設が進んでいる様子はほぼ見られない」と記されています。

2020年08月31日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

