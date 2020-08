レストランの売上を爆増させるメニュー表の作り方を「メニュー専門デザイナー」が解説

新型コロナウイルス感染症の影響による取り扱いメニューの変更などで、多くの飲食店がメニュー表の作り直しを迫られています。そこで、飲食店のメニュー表のデザインを手がける専門家らが語る「メニューデザインのポイント」を、ビジネス情報を扱うニュースサイトThe Hustleがまとめました。 Meet the "menu engineers" who optimize restaurant revenue https://thehustle.co/meet-the-menu-engineers-helping-restaurants-retool-during-the-pandemic/ 「かつては、メニューのデザイン性は見向きもされませんでした」と語るのは、1968年に設立されたメニュー表専門のコンサルタント事務所 Menu Men のオーナーであるミシェル・ベネシュ氏です。2006年に、創業者であり祖父でもあるウォルター・ベイカー氏から会社を引き継いだベネシュ氏は、心理学的な手法をこらしたメニューデザインの開発に注力してきました。

2020年08月31日 20時00分00秒 in デザイン, アート, 食, Posted by log1l_ks

