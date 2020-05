2020年05月06日 12時00分 メモ

なぜ外出しない封鎖措置中に普段以上の疲れを感じてしまうのか?



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を抑えるため、各国では社会的距離を保つ戦略が採用されており、一部の国では強制的な都市封鎖も実施されています。都市封鎖中は自由に出歩けないため、運動量は普段よりも減少しますが、SNS上では多くの人が「封鎖疲れ」を報告しているとのことで、セントラル・ランカシャー大学やポーツマス大学の心理学者らが封鎖措置中に人々が疲れを感じてしまう理由と、その解決策について解説しています。



Here is why you might be feeling tired while on lockdown

https://theconversation.com/here-is-why-you-might-be-feeling-tired-while-on-lockdown-135502





外出が制限されている状況下で人は通常時よりも体を動かしません。それにも関わらず人々が感じている疲労感は、肉体的なものが原因なのではなく、精神的な理由によって引き起こされていると研究者は指摘。2011年の研究では、ストレスや不安といった心理的要因から疲労感が生まれると示されています。COVID-19のパンデミックは人々に心理的な緊張をもたらしており、これが疲労感の原因になっている可能性があるとのこと。



例えば、学校を卒業して就職した人や外国に引っ越した人など、環境が大きく変化した人には、新たな環境に適応する期間が必要です。まず最初に、新たな環境に適応するため、人々は以前の生活や仕事のやり方から離れ、新たな環境で相互作用を確立しなければなりません。この段階を経て、人々の生活は多少の予測がつくようになります。



続く段階で人々はゆっくりと新たな環境に慣れていき、環境が変わってから3カ月ほどで新たな生活様式に適応できるそうです。この間、ふとした時に気分が沈んで泣きだしたり、新たな環境に適応する意欲を喪失したりすることがありますが、自分の気持ちを文章に書き出すなどの行為が適応の支えとなると研究者は述べています。COVID-19のパンデミックも多くの人々の生活を激変させたため、人々は新たな生活に適応するまでの間、憂うつな気分になることがあります。





また、大きく環境が激変した人々が直面しやすいのが、周囲への無関心やモチベーションの低下です。新たな環境における日々の過ごし方が構築されていない場合、生活の中に「何もすることがない時間」が増えてしまい、「自分の生活は制限されてしまっている」と感じて引きこもりがちになったり、周囲の出来事に無関心になったりするとのこと。



そんなパンデミックの状況下で、研究者らは「日々の生活スケジュールを厳密に決め、それに沿って過ごすこと」を推奨しています。たとえば1898年、ベルギーの南極探検船だったRV Belgica号が南極での越冬を余儀なくされましたが、船長が越冬中のルーチンを確立しなかったことで、船の飼いネコが死んだ後に乗組員の士気低下が問題となりました。



そこで1915年、イギリスの南極探検隊を率いたアーネスト・シャクルトンは、探検船のエンデュアランス号が南極の氷に閉じ込められて越冬を決断した際に、乗組員たちに対して厳密なルーチンを課しました。シャクルトンは食事時間を厳しく定め、夕食後には大勢で集まって社交の時間をとるように強制しました。乗組員たちを予定された行動に従って生活させることにより、少人数のグループが長期間にわたり閉じ込められたことに起因する士気の低下を防いだそうです。



by judy dean



在宅勤務によって普段よりも遅くまで寝ていられるようになり、生活リズムが自堕落になっているという人も多いはず。しかし研究者らは、1日の明確なルーチンを作って、オンラインで誰かと交流する時間を設けた方が疲労感が減ると主張しています。また、人と濃厚接触しないように散歩に出かけたり、自宅でエクササイズを行ったりするなどの運動も、睡眠の質を向上させて結果的に慢性的な疲労感を取り除く助けになるとのことです。