長期休暇や週末になると体調を崩しがちなのはなぜ？
仕事や授業を頑張ってようやく休日や長期休暇に入り、思う存分リラックスしたり遊んだりしようと思った途端に体調を崩してしまった経験がある人もいるはず。「leisure sickness(レジャー病)」や「let-down effect(緩和効果)」とも呼ばれるこの現象がなぜ起きるのかについて、オーストラリアのグリフィス大学で看護助産学部の名誉教授を務めるテア・ヴァン・デ・モルテル氏が解説しました。
Why do I seem to get sick as soon as I take time off?
https://theconversation.com/why-do-i-seem-to-get-sick-as-soon-as-i-take-time-off-270673
「レジャー病」は2002年、オランダの研究者が発表した論文で提唱された造語であり、「平日はほとんど病気にならないものの、週末や長期休暇中は比較的頻繁に病気になること」を指します。研究者は1893人を対象に調査を行い、約3％の人々がレジャー病を患っていることを明らかにしました。
一般的な症状としては頭痛・倦怠(けんたい)感・風邪・インフルエンザ・筋肉痛・吐き気などが挙げられ、中でも感染症は週末よりも休暇中に発症しやすく、症状は「長期休暇に入って最初の1週間」に最も多かったとのこと。しかし、この研究はあくまで被験者の記憶に基づいているため回答は必ずしも正確ではないほか、「平日はほとんど病気にならない」「休暇中は比較的頻繁に病気になる」といった感覚も人によって異なる可能性があります。
また、2014年に行われた別の研究では定期的に片頭痛を発症する22人の被験者を対象に、ストレスレベルと片頭痛の発症記録を付けるように依頼した結果、意外なことに「ストレスの軽減が片頭痛の引き金になっている」ことが示唆されました。ある日にストレスが軽減されたと記録した人は、その24時間以内に片頭痛を発症する可能性が高かったとのこと。つまり仕事がストレス要因だった場合は、休日に片頭痛が起きやすいというわけです。
脳卒中の発症について調べた1996年の研究では、若年女性では平日よりも週末に脳卒中が起きやすいことも示されています。この結果について研究者らは、週末のライフスタイルの変化が脳卒中の引き金になる可能性があると示唆しています。
レジャー病に関する質の高い研究が不足しているため、その潜在的な原因は完全には解明されていません。しかしモルテル氏は、レジャー病にはいくつかの仮説があると述べています。
・関連記事
ジムに行けない長期休みの間も筋肉や健康を維持する方法とは？ - GIGAZINE
休暇明けの仕事ストレスを減らすための7つのポイント - GIGAZINE
休暇中はソファでぐったりするより活発に動いた方がいいかもしれない - GIGAZINE
バカンスに行っても「燃え尽き症候群」は治らないことが判明 - GIGAZINE
致死的な心臓発作は「月曜日」に最も発生しやすいことが判明、その原因とは？ - GIGAZINE
なぜストレスを軽減し人生を再起動させるには「42％の休息」が必要なのか？ - GIGAZINE
自転車で通勤する人は仕事を病気で休む日が少ないという研究結果 - GIGAZINE
週4日勤務は病欠者を65％、離職者数を57％減少させ収益を増加させる - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Why do we tend to get sick during long h….