強化外骨格を使ったフードデリバリーの様子がまるでデス・ストランディングのようだと話題に

人間の運動能力を向上させる強化外骨格を用いたフードデリバリーの様子が動画で撮影され、インターネット上で話題を呼んでいます。その様子はまるで「デス・ストランディング」のようです。



Chinese Exoskeleton Is Basically Death Stranding Cosplay

https://cosplay.kotaku.com/chinese-exoskeleton-is-basically-death-stranding-cospla-1843230433



中国の最新ニュースを報じるSixth Toneの公式Twitterアカウントが「中国でおなじみのフードデリバリーアプリのEle.meが、宅配サービスで強化外骨格の使用をテストしたところ、中国のインターネット上で注目を集めることとなりました。テストで使用された外骨格は、最大50kgまでの重量を楽に運べるようにしてくれます」とツイートし、強化外骨格を用いたフードデリバリーの様子を動画付きで紹介しました。



Straight out of a video game: China’s ubiquitous food-delivery app https://t.co/O6kOT9RrJG caught the Chinese internet’s attention this week after testing a powered exoskeleton for its couriers. The exoskeleton endows the wearer with the strength to carry up to 50 kg with ease. pic.twitter.com/4elmxRhLDU