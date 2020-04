空気の力でコーヒーを抽出する「エアロプレス」やギネス級の飛距離を誇るフライングディスクを開発した人物から学ぶ「発明の秘訣」とは？

コーヒーの粉をセットしてお湯を注ぎ、プランジャーで圧力をかけることで手軽に濃いコーヒーを抽出できる エアロプレス は、2005年に開発された比較的新しい器具です。そんなエアロプレスを開発した アラン・アドラー 氏は、ギネス記録の飛距離を持つフライングディスク「 Aerobie Pro 」の発明者でもあります。おもちゃとコーヒー器具という異なる分野で大きな発明を行ったアドラー氏から学ぶ「 発明のヒント 」を、ライターの ザカリー・クロケット 氏がつづっています。 The Invention of the AeroPress https://priceonomics.com/the-invention-of-the-aeropress/ わずか30ドル(約3300円)程度で購入可能なプラスチック製のエアロプレスは非常に人気が高く、コーヒー愛好家の中には「エアロプレスで抽出したコーヒーは、1000ドル(約11万円)するコーヒーマシンで抽出したコーヒーよりもおいしい」と主張する人もいるとのこと。2005年に発明されて以来、エアロプレスは世界中で愛されるコーヒー器具となっていますが、意外にもエアロプレスを開発・販売するのはコーヒーマシンのメーカーではなく、フライングディスクを製造する「 Aerobie 」という企業です。 カリフォルニア州の パロアルト に本拠を置くAerobieの社長であるアドラー氏は1938年に生まれ、子どもの頃からDIYや修理でお小遣いを稼いでいたとのこと。アドラー氏は1960年代には民間企業のエンジニアとして潜水艦や原子炉の制御システム、軍用機に搭載される機器などの開発に携わる傍ら、スタンフォード大学で機械工学の講師も務めていました。 「新しい学問を学ぶこと以上に幸せなものはありませんでした」と語るアドラー氏は、強い好奇心を持ってさまざまな趣味を追究してきたそうで、機械工作や尺八の演奏なども趣味にしているとのこと。そんなアドラー氏が最ものめり込んだのが「発明」であり、 放物面鏡 を利用した天文機器や天文観測を支援するコンピュータープログラム、ヨットの設計など、さまざまなものを発明してきました。アドラー氏が持っている特許は40を超えるそうです。

・関連記事

世界的フリスビーメーカーが世界的コーヒーマシンを作ることになった経緯とは? - GIGAZINE



「おいしいコーヒー」を化学と物理に基づいて作る - GIGAZINE



空気の力で豆のうまさを最大限に引き出すというコーヒーマシン「AeroPress」を使ってコーヒーを淹れてみました - GIGAZINE



コーヒーを愛する人たちの物語と6通りのコーヒー抽出法がわかるショートムービー - GIGAZINE



コーヒーを自宅で作る方法をまとめた「An Instant Guide to Making Coffee」 - GIGAZINE



コーヒーを楽しむために重要な「コーヒーの基本」とは? - GIGAZINE



「コーヒーは自由」だとわかる世界各国のユニークなコーヒーの飲み方まとめ - GIGAZINE



2020年04月06日 07時00分00秒 in メモ, 動画, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.