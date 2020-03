2020年3月13日のヘッドラインニュース

2020年5月29日(金)に全国公開予定だった「ワイルド・スピード/ジェット・ブレイク」が、2021年4月2日(金)公開へ、約1年延期となることが明らかとなりました。予定通り公開される映画がある一方で、2020年4月10日(金)公開予定だった「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」は11月20日(金)へ、約半年の延期が決まっているほか、延期後のスケジュールが未定の作品が多数あり、そのリスケジュールの判断に影響を与えることになるかもしれません。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



E2238 - 文化遺産の意図的な破壊―人はなぜ本を焼くのか―<報告> | カレントアウェアネス・ポータル



新型コロナウイルス対策の特措法 成立 「緊急事態宣言」可能に | NHKニュース



株価急落 日銀が市場に5000億円資金を供給 | NHKニュース







森法相アドリブ答弁の代償「検察内に味方いなくなった」:朝日新聞デジタル



一律減税しても景気刺激にならない=新型コロナ対策で麻生財務相 - ロイター



就職内定取り消されるケースも 新型コロナウイルス感染拡大で | NHKニュース



屋根にブルーシートの光景変わるかも 応急処置に新手法:朝日新聞デジタル



イタリアで死者1000人超える 新型コロナウイルス | NHKニュース



集会自粛も学校閉鎖も「しない」 英国が言い切る理由は [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



市立札幌病院・向井正也院長、一問一答 手順踏まず来院、患者治療に支障も 医療従事者へ根拠のない差別残念:北海道新聞 どうしん電子版



中国、新型コロナ巡る米批判に反発 「米軍が持ち込んだ可能性も」 - ロイター



緊急事態宣言「放送内容差し替えありうる」答弁を撤回 | NHKニュース



東海道新幹線「のぞみ12本ダイヤ」延期 | 共同通信



のぞみ192本運休へ 19〜31日、全体の3% [新型肺炎・コロナウイルス]:朝日新聞デジタル



政府、景気判断引き下げへ 新型コロナ受け、3月月例 | 共同通信



性同一性障害で乗務停止、上司らから「病気」「気持ち悪い」 大阪・タクシー会社を提訴 - 毎日新聞



関電第三者委員会 元助役側に「一定の便宜」認定へ | NHKニュース



河井前法相夫妻と安倍首相の大誤算 逮捕許諾請求と1億5千万円の行方 (1/2) 〈週刊朝日〉|AERA dot. (アエラドット)



スーパーで学校給食用の牛乳を販売 臨時休校で大量の余剰 広島 | NHKニュース



お婆さんが『わざわざ銭湯に来る理由』を力説していた→真面目に考えなきゃいけない課題なのでは?→様々な意見が集まる - Togetter



WEB特集 「私たちに時間をください」 “孤立出産”防ぐには | NHKニュース







ゴミ屋敷で父親が腐って死んでた上に仕事も失ったけど最終的に何とかなった話|麻宮ミヤネ|note



Qiitaのランキングの最初の設計者としての「いいね」の設計と、「LGTM」は下においてほしいという話 - mizchi's blog



新型コロナウイルスのフレッツトラフィックへの影響 | IIJ Engineers Blog





(ノヮ)ノ*:・゚ I love Lupin III style, so I've done this crazy little animation as a tribute. pic.twitter.com/uZPpofA939