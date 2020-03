暴力的なゲームと現実の暴力に因果関係がある説には科学的証拠が不十分とアメリカ心理学会が警告

APA warns against linking violent video games to real-world violence | Ars Technica https://arstechnica.com/gaming/2020/03/apa-warns-against-linking-violent-video-games-to-real-world-violence/ APAは「暴力的なゲームに関するAPAの回答」というPDFファイルを公開し、「暴力的なゲームと現実世界における暴力的な行動の間の因果関係をサポートする科学的な証拠は不十分である」として、ゲームと暴力の結びつきを主張する考え方に対して警告を発しています。 APAは2015年にもゲームに対して 独自の見解 を示していました。当時、APAは「暴力的なゲームをプレイすることは、人間の攻撃性と関連している」としています。APAは「攻撃性の増加や、暴力的な行動を暴力的なゲームと結びつけることはできないし、すべきではない」と述べました。

2020年03月06日 15時33分00秒 in サイエンス, ゲーム, Posted by logu_ii

