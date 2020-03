2020年03月06日 14時08分 メモ

ベーシックインカムをもらっても人は仕事を辞めず健康状態は改善するとの調査結果



カナダのオンタリオ州では2017年7月から、4000人近い人々を対象にベーシックインカムを支給する大規模な社会実験が行われていましたが、予定の3年間が経過するより早い2019年3月にプログラムは打ち切られてしまいました。そんなオンタリオ州のベーシックインカムプログラムについて「参加者はベーシックインカムの支給が始まった後も仕事を続け、より健康的になった」という調査結果が発表されました。



southern-ontarios-basic-income-experience.pdf

(PDFファイル)https://labourstudies.mcmaster.ca/documents/southern-ontarios-basic-income-experience.pdf



People kept working, became healthier while on basic income: report | CBC News

https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/basic-income-mcmaster-report-1.5485729





オンタリオ州のベーシックインカムプログラムは自由党政権によって実現されましたが、2018年6月のオンタリオ州議会選挙で保守党が州の政権を握った結果、ベーシックインカムの支給を継続するとしていた選挙公約が撤回され、プログラムが中止となりました。



ベーシックインカムの支給にかかる費用は年間5000万カナダドル(約39億5000万円)、3年間の総額は1億5000万カナダドル(約118億5000万円)に上るとのことで、保守党政権は多額の費用をかける価値がないと判断したそうです。2018年~2019年にオンタリオ州の子ども・コミュニティー・ソーシャルサービス大臣を務めたLisa MacLeod氏は、ベーシックインカムの支給を行っても、人々が「独立した経済への貢献者」になることができなかったと指摘しています。



記事作成時点でオンタリオ州の子ども・コミュニティー・ソーシャルサービス大臣を務めるTodd Smith氏は2020年3月4日、州政府が失業者に焦点を当てたプログラムを検討していると声明を発表しています。州政府のメディア担当者であるChristine Wood氏は過去のベーシックインカムプログラムについて、「4000人しか含まれていない研究プロジェクトは、200万人近くが貧困状態にあるオンタリオ州にとって、適切な解決策ではありませんでした」と述べました。





ベーシックインカムプログラムは失敗だったと州政府が主張する一方で、マックマスター大学やライアソン大学の研究チームがハミルトン貧困削減円卓会議と共同で実施した調査結果では、受給者に肯定的な結果が現れていたと指摘されています。217人の受給者に対して行われた匿名のオンラインアンケートによると、ベーシックインカムの受給者は以前よりも幸福を感じ、健康的で、仕事を辞めなかったとのこと。



オンタリオ州のプログラムでは、低所得の人々に対して独身世帯で年間1万6989カナダドル(約134万円)、結婚世帯で年間2万4000カナダドル(約190万円)が支給されました。参加者が仕事によって収入を得た場合、収入の50%がベーシックインカムから差し引かれたため、参加者の年収が単身世帯で3万4000カナダドル(約270万円)、結婚世帯で4万8000カナダドル(約380万円)に達した場合、支給額はゼロになります。





収入の50%がベーシックインカムの支給額から引かれるにもかかわらず、プログラム開始時に働いていた人々のうち、4分の3はベーシックインカムを受け取り始めた後も仕事を継続していたとのこと。また、仕事を辞めた人々のうち約半数は、以前よりもよい仕事を手に入れるために学校へ通い始めたそうです。



調査を行ったマックマスター大学の経済学教授であるWayne Lewchuk氏は、「働き続けることを選択した人の多くは、以前の仕事よりも時給が高く、労働条件もよく、安全な仕事に転職することができました」とコメント。ベーシックインカムの支給により、貧困者が以前よりも経済に貢献できるようになったと述べています。





研究チームは40人のベーシックインカムプログラム参加者に対し、対面でのインタビューも行っています。Lewchuk氏は「私は『かつての私は自殺寸前でした。誰も私のことを気にかけていないと感じていました。どうやって生活すればいいのかわかりませんでしたが、ベーシックインカムの支給によって、自分が社会の一員であると感じることができました』と語る、1人の参加者を覚えています」と述べました。



また、調査回答者の80%近くが、プログラムに参加している間に健康状態が改善したと回答し、半数近くが「タバコやアルコールの消費量が減少したこと」を報告しています。精神的な健康についても、83%がベーシックインカムの支給前と比較して不安やストレスが減少し、81%が自分への自信を取り戻したと回答。ほかにも食生活の改善や住宅の安全性の向上、病院に通う頻度の減少などのメリットがあり、66%は家族関係が改善したとも答えています。



「調査の結果から明らかになったのは、人々がある程度の安定性を得ると、健康やメンタルヘルス、人生の見通しが改善したということです。ベーシックインカムの支給は、プログラムの参加者を以前よりも就業可能な状態にしたと信じられます」とLewchuk氏は述べ、ベーシックインカムプログラムが短期間で終了してしまったことは悲劇だと主張しました。