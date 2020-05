2020年05月18日 19時00分 ゲーム

15歳の子どもを6年間追跡調査して分かったゲーム依存症の実態とは?



「ゲームが銃乱射事件の一因となっている」とドナルド・トランプ大統領らが批判するように、ゲームが子どもに与える悪影響に対する懸念が高まっています。しかし、新しく発表されたゲームに関する6年間にもおよぶ追跡調査から、ゲーマーの約90%にとってゲームは有害なものではないことが明らかになっています。



Pathological video game symptoms from adolescence to emerging adulthood: A 6-year longitudinal study of trajectories, predictors, and outcomes.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fdev0000939



Is video game addiction real? -- ScienceDaily

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/05/200513143803.htm



普段の生活が破綻するほどゲームをプレイし過ぎてしまう「ゲーム依存症(ゲーム障害)」は、世界保健機関(WHO)が怪我や病気を分類する国際的なガイドラインである「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」で新しい病気と認定されました。



ゲームを普段の生活に支障が出るほどやり過ぎてしまう「ゲーム障害」は病気であると分類される - GIGAZINE





また、アメリカのトランプ大統領は「銃乱射事件は暴力的なゲームや映画が若者に影響を与えた結果だ」として、これらを規制すべきと度々発言しています。



銃乱射事件を受けトランプ大統領が暴力的なゲームや映画を規制すべきだと発言 - GIGAZINE





そんなゲームが与える悪影響について調べるため、ゲーマーを6年間という長期にわたり追跡調査した結果をまとめた研究論文が、発達心理学に関する学術誌であるDevelopmental Psychology Journal上で発表されました。



調査を主導したブリガム・ヤング大学のサラー・コイン教授は、「研究の目的は、ゲームと特定の関係を持つことの長期的な影響と、時間の経過と共に人に与える影響を調べることです。ゲームが人におよぼす影響を確認するために、思春期から成人期までの6年間にわたり、病理学的調査を実施しました」と語っています。





コイン教授の主導した研究では、15歳の少年少女385人を6年間追跡調査することで、「ゲームを過度にプレイしてしまう症状」「ゲームを止められなくる症状」「ゲームの影響による健康機能への悪影響」といった3つの項目から、ゲーム依存症が起きていないかを調べました。なお、調査は年に1回、複数項目のアンケートに回答してもらうというもので、うつ病・不安・攻撃性・非行・共感・向社会的行動・内気・感覚反応・経済的ストレス・問題のある携帯電話の使用方法などが調査されています。



調査の結果、ゲーマーのうち約10%のみでゲーム依存症の症状が確認されています。なお、ゲーム依存症が確認された被験者では、うつ病の症状や攻撃性の上昇、内向性の悪化、問題のある携帯電話の使用法、成人期になってからの高い不安レベルなどが示されました。また、調査開始前の時点ではすべての変数が同程度であったケースから、ゲームをプレイしたことが被験者で確認された悪影響(うつ病の症状や攻撃性の上昇など)を引き起こしたと研究論文は示唆しています。





調査の結果、ゲーム依存症を引き起こす2つの主要な予測因子として「男性」と「向社会的行動のレベルが低いこと」の2つを研究チームは挙げています。向社会的行動とは人や社会のために無私無欲で行動を起こすことを指しており、他者のために自発的に行動を起こせる人はゲーム依存症になりづらいという傾向が確認されたというわけです。



他にも、被験者の72%は6年間の調査期間でゲーム依存症の症状が比較的少なかったことが判明。ただし、残りの28%のうち18%は時間の経過と共に変化しない中程度のゲーム依存症の症状を示しており、10%は調査期間を通してゲーム依存症の症状を悪化させたことが確認されています。



調査の結果、論文では「ゲーマーの約90%が機能不全または私生活に有害なゲームプレイをしていないにもかかわらず、ゲーマーのごく一部(約10%)はゲームに依存しており、依存症に苦しんでいます」と記し、ゲーマーの一部が依存症に苦しんでいると指摘しています。



加えて、「ゲーム依存症に苦しむのは地下室でゲームをプレイし続ける経済的に自立していない人」というステレオタイプが存在しますが、実際の調査によりつゲーム依存症に苦しむ人は経済的に安定しているケースが多いことも明らかになっています。