青少年の深夜帯のオンラインゲームプレイを禁止する韓国の「シャットダウン法」が10年の時を経て廃止へ

2021年8月25日、16歳未満の子どもの0時~6時までのオンラインゲームプレイを禁止する韓国の法律「シャットダウン法」が廃止される方針であると報じられました。「ゲーム中毒を防ぐ」と言いう目的で導入されたこの法律は、2011年11月の施行当時からゲーム業界を中心に異論が唱えられてきました。 Korea to ax games curfew http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210825000854 Korea to lift game curfew for children https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2021/08/134_314499.html?fl 韓国の男女共同参画局と 文化体育観光部 は8月25日、「ゲームプラットフォームが多様化し、多くの子どもたちが法律の対象にならないモバイルゲームをプレイしているため、法律の有効性が低下している」「子どもを保護するという当初の目的に反して、子どもたちの自己決定権を侵害してしまっている可能性がある」として、シャットダウン法を廃止する方針を固めました。

