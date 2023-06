「ビデオゲームは子どもに有害」という悪いイメージを覆す研究を続けてきた心理学者へのインタビューが公開中

かつては「暴力的なゲームの影響を受けた子どもが事件を起こす」「ゲームは子どもにとって有害」といったステレオタイプが世間に広まっていましたが、近年では「 ゲームを長時間プレイする子どもは知能が高くなる 」「 ゲームが脳活動や意志決定能力を強化する 」といったポジティブな研究結果が多数報告され、ゲームに対するネガティブなイメージは薄まりつつあります。まだビデオゲームと心理学を結びつけた研究が少なかった時期から研究を続け、偏見の排除に貢献してきた レイチェル・コワート 博士へのインタビューをゲームメディアのKotakuが公開しています。 The Psychologist Determined To Prove Video Games Are Good https://kotaku.com/dr-rachel-kowert-psychologist-game-violence-learning-1850477266

2023年06月06日 23時00分00秒 in サイエンス, ゲーム, Posted by log1h_ik

