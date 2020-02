有事に買い占めに走るのは実は「合理的な選択」だという主張

こうした買い占めをめぐっては、多くの専門家や有識者らが「非合理的」と非難しています。カナダのCollege of Psychologists of Ontarioの心理学者であるSara Houshmand氏は「いかにトイレットペーパーを買い占めている人たちでも、トイレットペーパーがコロナウイルス対策の役に立たないことは理解しているはず。こうした保身的な行動は一見無害に見えますが、個人をストレスと不安の悪循環に陥れて、健康を損なう結果をもたらすでしょう」と コメント 。シンガポールの ヤーコブ・イブラヒム 情報通信相も「物資が不足するというデマが、無意味な買いだめを助長しました」との声明を発表して、市民に冷静な対応を 呼びかけて います。 一方、こうした意見とは異なる観点から買い占めの合理性を指摘しているのが、ニューカッスル大学ビジネススクールの行動経済学者デイヴィッド・サベージ氏とクイーンズランド工科大学の経済学教授ベンノ・トーグラー氏です。両氏は「長期的な孤立に備えようとするのは、非合理的な恐怖に駆り立てられた結果ではなく、私たちの根本的な生存メカニズムの表れです」と述べて、日用品の備蓄を確保しようとするのは、パニックではなく自然な反応だとしています。

VIDEO: Police in Hong Kong roll out to investigate toilet paper theft pic.twitter.com/xmoo8FcFqq

2020年02月27日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

