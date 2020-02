「ジャーナリストへのラブレター」をウェス・アンダーソン監督がフランスの新聞支局を舞台に描く「THE FRENCH DISPATCH」予告編

・関連記事

「前と同じことはしない」とウェス・アンダーソン監督が脚本作りや監督という仕事について語る - GIGAZINE



映画「犬ヶ島」に登場した約40秒の「寿司を握るシーン」を作り続けた32日間の様子を1分のムービーにまとめるとこうなる - GIGAZINE



ウェス・アンダーソン監督映画の常連俳優をネットワーク分析で視覚化して初めてわかったこととは? - GIGAZINE



ウェス・アンダーソン監督作品を魅力的にする13の要素とは? - GIGAZINE



日本の架空都市「メガ崎市」を舞台にしたストップモーションアニメ「犬ヶ島」はどうやって作られたのか?メイキングが公開中 - GIGAZINE



H&M向けにウェス・アンダーソン監督が作ったクリスマス短編映画「Come Together」 - GIGAZINE

2020年02月13日 11時41分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.