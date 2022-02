10万人以上の個人情報流出を指摘したのに州知事からハッカー呼ばわりされたジャーナリストが不起訴処分に

2021年10月にアメリカ・ミズーリ州のジャーナリストが10万人以上に及ぶ教員の個人情報が閲覧可能になっていることを報じました。この報道に対してミズーリ州のマイク・パーソン知事は「ジャーナリストがハッキング行為を行った」と主張していましたが、2022年2月11日にジャーナリストの不起訴が確定しました。 Missouri officials planned to thank Post-Dispatch before threatening newspaper, emails show | Politics | stltoday.com https://www.stltoday.com/news/local/govt-and-politics/missouri-officials-planned-to-thank-post-dispatch-before-threatening-newspaper-emails-show/article_0f6c5288-cd11-569c-804e-9b280e9c1e68.html 今回の事件の発端は、ミズーリ州の地方紙「 セントルイス・ポスト・ディスパッチ 」の記者である ジョシュ・ルノー 氏が「ミズーリ州の初等中等教育局(DESE)のウェブサイトで、10万人以上の教員の社会保障番号(SSN)が閲覧可能となっている」と 報じた ことにあります。このSSNはウェブサイトのソースコード上に配置されており、暗号化されていたものの容易に復号できたとのこと。この報道を受けてミズーリ州はDESEのウェブサイトを改修し、2021年10月13日に修正が完了したことを 報告 しました。

2022年02月15日 11時50分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

