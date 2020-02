止まらない勢いのホロライブやハイクオリティなバーチャルナースなど、ワンフェス2020[冬]で見かけたVTuberたち

・関連記事

画面の中のCGから現実世界の立体へ、にじさんじの「JK組」や超絶ゲーマー叶などVTuberまとめ - GIGAZINE



バーチャルからリアルに出現、月ノ美兎・名取さな・キズナアイ・輝夜月などVTuberまとめ - GIGAZINE



ホール丸ごと使った過去最大のVTuberイベント「VTuber Fes Japan 2019」がニコニコ超会議2019で開催、バーチャルづくしの現地はこんな感じ - GIGAZINE



バーチャル表現への挑戦が感じられたデザイン×音楽の新感覚ファッションショー「FAVRIC 2019」レポート - GIGAZINE



2020年02月09日 21時20分00秒 in 取材, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.