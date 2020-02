全高2メートルの巨大なエヴァンゲリオン初号機がワンフェス会場に登場、なんと完全受注生産で注文可能

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2020[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「エヴァ造形は20年でどのように進化したのか?」ワンフェスのエヴァ20周年記念ブース取材レポ - GIGAZINE



「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT1(冒頭10分40秒00コマ)0706版」上映イベントレポート - GIGAZINE



「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する異形の「エヴァ8号機」などワンフェスに大集合したエヴァをまとめてみた - GIGAZINE



2020年02月09日 21時35分00秒 in 取材, 動画, 映画, アニメ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.