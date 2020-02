息を飲むほどにただただ美しい「宝石の国」の透明感あるフィギュアまとめ

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2020[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「宝石の国」のフォスとダイヤのかわいらしいフィギュア&まさかの金剛先生も - GIGAZINE



「宝石の国」の「シンシャ」・「プリズマ☆イリヤ サファイアVer.-WSC Edition-」・「宇宙服少女-休息-」などワンダーショウケース第32期、今回もある意味濃い面々 - GIGAZINE



宝石のような美しさと生物としての立体感が奇跡のバランスで表現された「宝石の国」のフィギュアまとめ - GIGAZINE

2020年02月09日 21時40分00秒 in 取材, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.