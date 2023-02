日本人形の老舗が作った兎田ぺこら等身大フィギュアやお嬢様になりたい壱百満天原サロメなど大人気のVTuberをワンダーフェスティバル 2023[冬]で見てきましたわ～！まとめ

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2023[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



難病を抱えながらも1か月もぶっ続けで配信を続けたVTuberがTwitchでフォロワー数100万人を突破 - GIGAZINE



イタリア空軍がVTuberを公式ムービーに起用して話題に - GIGAZINE



VTuberの海外人気はかつての「ファンサブコミュニティ」に支えられている - GIGAZINE



2023年02月12日 21時30分00秒 in 取材, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.