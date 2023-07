バーチャルの世界から幕張メッセでフィギュアに受肉したVTuberたちをワンダーフェスティバル 2023[夏]で見てきたよまとめ

the three PENGUINS(5-05-02)さんのブースには、ぶいすぽっ!の紫宮るな。

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2023[夏]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



ワンダーフェスティバル 2023[夏]に巨大な「ゴジラ-1.0」のスタチューが襲来していたので見てきました - GIGAZINE



ちいかわ&ハチワレ&うさぎが笑顔で並んだねんどろいど登場 - GIGAZINE



「ナートゥ」ダンス中の躍動感あふれるビーム&ラーマがフィギュア化 - GIGAZINE



新進気鋭のアーティストの作品をピックアップしたワンダーフェスティバル2023[夏]のワンダーショウケース第42期をみてきました - GIGAZINE



16歳を迎えたVOCALOID「初音ミク」をお祝いすべくワンダーフェスティバル 2023[夏]のフィギュアを見てきました - GIGAZINE



全長30cmほどの巨大なビッグコアMk-IIIがワンフェス2023[夏]の会場に登場したので懐かしの呪文「ううまま……」を唱えざるを得ない - GIGAZINE



「インターネット最高!」なNEEDY GIRL OVERDOSEのフィギュアをワンダーフェスティバル 2023[夏]で見てきました - GIGAZINE

2023年07月31日 00時40分00秒 in 取材, 映画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.