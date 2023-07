2023年07月30日 23時30分 レビュー

1992年のハッカー映画「スニーカーズ」の有名なデータ復号エフェクトを再現するコマンドラインツール「No More Secrets」



興行収入が1億ドル(約140億円)を超えるほど大ヒットした1992年のハッカー映画「スニーカーズ」に登場するデータ複合エフェクトを再現するコマンドラインツールが存在しているとのことなので、早速使ってハッカー気分を味わってみました。



bartobri/no-more-secrets: A command line tool that recreates the famous data decryption effect seen in the 1992 movie Sneakers.

https://github.com/bartobri/no-more-secrets



Unix/LinuxプラットフォームのパッケージマネージャーにNo More Secretsが含まれている場合もあるとのことですが、今回はDebianを利用して自分でビルドしていきます。最初に必要なツールをインストールしておきます。



sudo apt install gcc git make



続いて下記のコードでリポジトリをクローン。



git clone https://github.com/bartobri/no-more-secrets.git cd ./no-more-secrets



そして下記のコードでインストールします。



make nms make sneakers sudo make install



これで準備完了です。使用する際は、表示したい内容をパイプで「nms」に流し込めばOK。ファイルを表示する「ls」コマンドを利用して、下記のコマンドを試してみました。



ls -l | nms -a



映画「スニーカーズ」に出てくる複合エフェクトを再現できるツール「No More Secrets」を試してみた - YouTube





最初は内容が暗号化された状態で表示されます。





文字が入れ替わりながらだんだん元の内容が浮かび上がっていきます。





そして複合が完了しました。





また、「sneakers」というコマンドを利用することで、映画のシーンを再現することが可能です。



映画「スニーカーズ」のデータ複合シーンを再現してみた - YouTube





コマンドを実行すると下図のように乱数が表示されます。





この画面で何かキーを押すと複合が開始。





そして下図の通りになりました。すご腕ハッカーを演出したい時に便利なコマンドと言えそうです。