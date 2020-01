食べ放題のビュッフェスタイルが経済的に成立する理由とは？

「定額で食べ放題」をうたうデザートビュッフェやランチバイキングなどに行くと、つい「元を取ろう」と張り切って食べたり飲んだりする人は多いはず。食べ放題・取り放題な ビュッフェスタイル は、一見すると店にとっては損失を生みかねないように思えますが、ビジネスとしてちゃんと成立しています。ビュッフェスタイルはなぜ損を生まないのか、そのからくりを海外ニュースメディアのthe Hustleが解説しています。 The tricky economics of all-you-can-eat buffets https://thehustle.co/the-economics-of-all-you-can-eat-buffets/ ◆人件費と原材料費の節約 the Hustleがアメリカ全国で展開されている食べ放題プラン30種類の価格を調査したところ、平均およそ20ドル(約2200円)で、その内訳は原材料費が7.40ドル(約800円)、人件費が6.00ドル(約660円)、家賃・テナント料が2.8ドル(約300円)、そのの他費用が2.8ドル、純利益がおよそ5%の1ドル(約110円)だとわかりました。 食べ放題プランは利益率が低い分、大量の客を呼び込む必要があります。42の州に498店舗を抱える食べ放題チェーン「 ゴールデンコラル 」の1店舗はフロア面積が5000平方フィート(およそ465平方メートル)で、475人分の席が確保されていて、特に人が多い土曜日には、900人以上が利用することもあるとのこと。しかし、通常のレストランではそれだけの人数をさばききることは困難です。 食品コンサルタントのジョー・エリクソン氏は、ビュッフェスタイルの利点は人件費を抑えられるということだと指摘し、「一般的なレストランでは、1人の料理人が1時間に最高でも25人までにしかサービスを提供できません。しかし、ビュッフェスタイルでは一度に大量の料理を作るため、1人の料理人で1時間当たり200人分の料理を準備できる可能性があります」と語りました。 また、一度に大量の料理を作ることのできるビュッフェは、食材を大量に購入することで原材料費を安く抑えるというメリットもあります。the Hustleが食品卸売業者のデータを使って計算したところ、1人前の原材料費はフライドポテトが0.30ドル(約33円)、サラダが0.50ドル(約55円)、パスタが0.75ドル(約75円)、ローストチキンが1.13ドル(約120円)、ステーキが2.25ドル(約250円)にまで抑えられることが判明。

2020年01月27日

