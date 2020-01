濃厚で口の中でとろけるチョコケーキをブラックサンダーが再現した「ブラックサンダープリティスタイル ガトーショコラベリー仕立て」レビュー

・関連記事

たった50円で欲望を満足させる「チョコケーキ 働く男のカフェオレ」が「ブラックサンダー」の有楽製菓から登場したので食べてみた - GIGAZINE



「こんな見た目のチョコがあるのか!」ということでおせちっぽくチョコを詰めまくる「チョコレートおせち」の作り方 - GIGAZINE



チョコレートと羊羹を融合させたバレンタイン限定のとらや「羊羹 au ショコラ」を食べてみました - GIGAZINE



約500円で本格チョコレートケーキを作ってみる - GIGAZINE



生チョコをスライスチーズみたいなシート状にした「スライス生チョコレート」を使ってアレコレ作ってみた - GIGAZINE

2020年01月20日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.