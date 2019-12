2019年12月25日のヘッドラインニュース

「スーパーリアル麻雀 LOVE♥ 2~7 ( に~な ) !」が、2020年4月23日(木)に発売される予定です。本作は、スーパーリアル麻雀グラフィティ(スーパーリアル麻雀PII/スーパーリアル麻雀PIII/スーパーリアル麻雀PIV)、スーパーリアル麻雀PV、スーパーリアル麻雀PVI、スーパーリアル麻雀P7という歴代作品をまとめて遊べる1本で、「脱ぎ脱ぎ♥ごほうびアニメ再び!」と銘打たれており、ジャンルは「ごほうびアニメと2人打ち麻雀」となっています。



通常版(税別5980円)と特装版(税別7980円)があり、特装版にはMARUTA描き下ろし特製ケース、復刻インストラクションカード、豆本 新規制作版が付属します。「豆本」は主にアーケード版稼働当時に配布されたファンアイテムで、今回、ソフト発売に合わせて全15冊セットの復刻版が税別1万4980円で販売されることになっています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





約2000年前の古代都市ポンペイの遺跡から馬の姿がまるごと発掘される - GIGAZINE



胃の中から電気パルスを流して脳を「満腹だ」と錯覚させる減量用デバイスが開発される - GIGAZINE



「ダイ・ハード」がクリスマス映画かどうかを登場要素から徹底検証 - GIGAZINE



アメーバの一種「モジホコリ」を使って数学の難問「巡回セールスマン問題」を解くことができると判明 - GIGAZINE



「攻殻機動隊ARISE/新劇場版」全収録BD-BOX発売記念でシリーズを作り上げた冲方丁さんにインタビュー - GIGAZINE



◆ネタ(メモ・その他いろいろ)





◆サイエンス(科学・学問・テクノロジー)





麻酔で意識が落ちた時、何が起こっているのか──『意識と感覚のない世界――実のところ、麻酔科医は何をしているのか』 - HONZ



皮膚から出る微量ガス映し出す装置開発 東京医科歯科大 | NHKニュース







ベテルギウスの最期:超新星の兆候とその威力 - Active Galactic : 11次元と自然科学と拷問的日常

「2010-02-13」のエントリー



◆社会・政治・経済(事件・世界のニュース・ビジネス)

秋元司衆院議員を収賄容疑で逮捕 IRで中国企業側から370万円 | 共同通信



「桜見る会」で菅氏会見紛糾 官邸側が終了要請 | 共同通信



北方領土問題「終止符打つため全力尽くす義務ある」 首相会見 - 毎日新聞







秋元衆院議員に出頭要請、特捜部 IRめぐり収賄の疑い:朝日新聞デジタル



厚労省、氷河期世代を10人採用 中央省庁で初 :日本経済新聞



「電通はまつられた」社内ジョークに絶望、広告代理店社員が見た変われない業界 - 弁護士ドットコム



「60番」首相枠 「05年はそうだったかもしれない」桜を見る会・野党ヒアリング詳報 - 毎日新聞



自民を「ごろつき」「やくざ」、知事発言に批判 : 政治 : ニュース : 読売新聞オンライン



News Up 電車の中 靴先にカメラが | NHKニュース



野党、カジノ禁止法案を通常国会提出へ | 共同通信



秋元議員側に中国企業から数百万か 収賄で捜査 | NHKニュース



高橋まつりさん過労自殺から4年 母親が手記を公表 | NHKニュース



桜を見る会「取材には懇切丁寧に」のはずが「内閣府対応は不十分」指摘 - 毎日新聞



小泉進次郎環境相 “幽霊会社”に高額発注で政治資金4300万円を支出 | 文春オンライン



秋元カジノ疑獄のキーマンも逮捕…維新議員の息子だった|日刊ゲンダイDIGITAL



長男殺害 元農水事務次官側が控訴「判決には事実誤認」 | NHKニュース



未払い賃金時効「3年」案 労働側は5年要求 労政審分科会:朝日新聞デジタル



秋元司議員、収賄容疑で逮捕 IRめぐり現金300万円、北海道旅行も 東京地検特捜部(1/2ページ) - 産経ニュース



文大統領発言中の記者退出要請「外交非礼」 韓国報道:朝日新聞デジタル



自民 秋元衆院議員 離党の意向 党幹部に伝える | NHKニュース



韓国各紙 日韓首脳会談について対話再開に肯定的論調 | NHKニュース



江川紹子さんがご意見募集 稲田朋美さんの「いい仕事」から考える「多様性」と「保守の役割」 | | 江川紹子 | 毎日新聞「政治プレミア」



萩生田文科相に「少年野球口利き」疑惑 “萩生田球場”と呼ばれる選挙区内の公有地 | デイリー新潮



秋元司衆院議員逮捕 事件の構図は 記者解説【動画】 | NHKニュース



特別支援学校生徒をハグ 兵庫県教委、男性教諭ら6人処分 - 産経ニュース



首都大東京の大学院入試漏えい 健康福祉学部の教授解雇 - 毎日新聞



◆ライフスタイル(人生・生活・健康)

CNN.co.jp : フライドチキンが「日本のクリスマスの伝統」になった理由 - (1/2)



裸眼の視力が1.0に満たない児童生徒最多 視力悪化が顕著に | NHKニュース







猫を見殺しにした



◆IT・ガジェット(ネット・ソフト・ハード・モバイル)

HATSUNE MIKU NT(初音ミク NT) | SONICWIRE



初音ミクNTプロトタイプ版・歌声デモンストレーション(※ショート楽曲:3曲が流れます)





SQL学習オンラインサービス「Start-SQL」をリリースしました - GoTheDistance



アンサイクロペディアの臨終 - なんでも言及してやろう









「macOS Catalina」で実行する野良アプリにはAppleによる公証が必要に 〜来年2月から - 窓の杜



プロと読み解くRuby 2.7 NEWS - クックパッド開発者ブログ



10日間 で AWS Lambda 関数を 28億回 実行した話 | MMMブログ



エンジニア採用面接での「質問項目」と「意図」を公開する - Qiita



闇の Slack 魔術に対抗する Python 防衛術 - JX通信社エンジニアブログ



「サービスに弱点を作りこまない」ためのセキュアプログラミングとは - Yahoo! JAPANコーポレートブログ



Google Compute Engine 向けにコスト最適化された新型汎用 VM「E2」 | Google Cloud Blog



アプリ開発着手からリリースまでにやっておきたいこと10選 - Qiita



“スケーラブルウェブサイト構築編” を公開しました!- Monthly AWS Hands-on for Beginners 2019年12月号 | Amazon Web Services ブログ



パスワード付きZIPファイルとパスワードを別のメールで送るやり方、PPAP方式と揶揄される | スラド セキュリティ



なぜ優秀なデザイナーでも酷いデザインを生み出してしまうのか?



◆アニメ・ゲーム・マンガ(サブカル)

TVアニメ『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』第2弾PV





『異世界かるてっと 2』 PV第2弾









TVアニメ「うちタマ⁈ ~うちのタマ知りませんか?~」第1話 WEB予告





PlayStation®VR『輝夜月[email protected]』公式プロモーション映像





『DEATH STRANDING』パフォーマンス・キャプチャー編 4K





5chで人集めてギャルゲ作ったから知見を共有する



「アニメサントラは今、採算が取れずCDが出にくい状態。もっとお買い求め下さい」〜作曲家が提言、さまざまな議論 - Togetter



今年も早川書房が海外SF作品の電子書籍セールをはじめたので、新刊を中心におすすめをピックアップ! 2019年版 - 基本読書



“アナ雪2”制作でディズニーと少数民族が正式な協力関係 | NHKニュース







宮崎駿さん「いまわの際に」見る景色 独占インタビュー:朝日新聞デジタル



30年後より愛をこめて | Colorful Pieces of Game





どちらさまもメリークリスマス。「明日のナージャ」BGM より M-52 『夜の静けさ』をどうぞ。11時半ごろに録音したものです。

Merry Christmas to Everyone. Please enjoy M-52 "Night Stillness" from "Ashita no Nadja" BGM. I just recorded it at 11:30 PM. https://t.co/xU57zR1p1w