2019年12月25日 18時05分 お知らせ

2019年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年1月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINEからのクリスマスプレゼントとお年玉を兼ねたプレゼント大放出企画を2020年1月7日(火)23:59まで実施中です。今回は21.5インチで画面を広く使える10万円超えのフルHD液タブ「Wacom Cintiq 22」、差し込むだけでふとんをポカポカ＆フワフワにできて持ち運びも楽ちんなふとん乾燥機「スマートドライ RF-EA20」、ボタン1つで圧力/低温/無水/煮込み調理をたった1台で実現可能な超便利家電「電気圧力なべ SR-MP300」、Amazonギフトカード3万円分など豪華なプレゼントも盛りだくさん。アンケートに回答するだけで応募可能なので、どしどしご応募ください。



GIGAZINE年末年始プレゼント大放出企画「アンケートに答えて、まとめて全部持っていってください！」 - GIGAZINE





お知らせその2、「スマートフォンでGIGAZINEを閲覧している際に記事へのリンクをクリックすると、新規タブで詐欺広告が表示されることがある」という問い合わせが読者の方から複数届いており、原因を調査中です。これまでに判明した詐欺広告のリンク先ドメインに関しては、既に広告事業社へブロック対応依頼済みです。詐欺広告が表示された際には、リンク先URL・通信会社(キャリア)・端末・OSのバージョン・ブラウザのバージョンを、サイト下部の「その他のお問い合わせ」フォームから情報提供をお願いします。



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2019年11月

アクセスリクエスト数：19615万

ページビュー：4986万 (142万増)

ユニークユーザー数：803万(29万増)

転送量：26661GB

※Cloudflareで計測された数値を表示します。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約25277GB。PHPやHTMLなどと広告配信が約1384GB。



また、2019年11月に作成した記事数は486本。



次に、2019年11月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：14歳の少女が車の死角をなくして交通事故を減らすシステムを開発、「シンプルだがエレガント」との評価





2位：犬の年齢を人間に換算する新しい公式が登場、1歳の犬は人間でいうと何歳なのか？





3位：ポケットモンスター ソード・シールドで「3Dモデルの使い回し」が発覚、「#ゲームフリークはウソをついた」がTwitterでトレンド入り





4位：ソニックのデザインが不評すぎて作り直しになった実写版「ソニック・ザ・ムービー」の予告編が公開、新デザインへの反応は？





5位：会ったこともない億万長者の子どもを産んだ女性が養育費2億円をゲット、その驚きの方法とは？





6位：MicrosoftがWord・Excel・PowerPointを統合したスマートフォンアプリ「Office」をリリース





7位：ポケットモンスター ソード・シールドで登場する全ポケモンのリストがリークか





8位：肛門で日光を30秒間浴びる「肛門日光浴」は通常の日光浴1日分の効果があるとSNS上で実践する投稿が多数登場





9位：「デス・ストランディング」に公平なレビューをするはずのファミ通関係者が登場してしまい国内外で批判が集まる





10位：ポケットモンスター ソード・シールドには「登場しないポケモン」をゲームデータのハッキングで復元する試み





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：48.55％（0.45減）

2位：Safari：27.77％（0.68増）

3位：Internet Explorer：5.89％（0.72減）

4位：Safari (in-app)：4.70％（0.72増）

5位：Android Webview：3.81％（0.31増）

6位：Firefox：3.69％（0.42減）

7位：Edge：3.46％（0.22減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.24％（0.07増）

10.0：0.38％（0.01増）

9.0：0.28％（0.01減）

8.0：0.08％（0.07減）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：SmartNews（前月5位）

4位：はてなブックマーク（前月3位）

5位：Facebook（前月4位）

6位：livedoor ニュース（前月6位）

7位：Feedly（前月7位）

8位：NAVERまとめ（前月9位）

9位：グノシー（前月8位）

10位：Yahoo!知恵袋（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：MDMA

3位：木から水

4位：飛田新地

5位：YouTube 利用規約変更

6位：pornhub

7位：LSD

8位：ポケモン リーク

9位：中曽根康弘 訃報

10位：裸



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。