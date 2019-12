ゲーム「文豪とアルケミスト」のTVアニメ化が決定、キャラクタービジュアル公開

・関連記事

2020年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



「EUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」特報公開、映画シリーズ完結 - GIGAZINE



「銀魂」アニメ劇場版3作目の初ビジュアル発表、公開時期は「2021年早め」 - GIGAZINE



あの「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」が新作アニメ化、特報映像も公開 - GIGAZINE



「PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR」2020年春劇場公開が決定 - GIGAZINE



「おしりたんてい」映画第2弾公開決定で特報映像解禁、同時上映に「仮面ライダー電王」も - GIGAZINE



2019年12月25日 18時24分00秒 in アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.