消えた270億円の仮想通貨を求めて死者を掘り起こすことが求められている

カナダ最大の仮想通貨取引所である「QuadrigaCX」が顧客から預かっていたほぼ全ての仮想通貨を喪失し、破産による債権者保護を裁判所に申請したことが2019年2月4日にわかりました。これは仮想通貨を管理していたCEOが急死し、仮想通貨を保存しているPCに誰もアクセスできなくなったことが理由。これに対し、失われた仮想通貨を求めて債権者がCEOを墓から掘り起こすことを求めており、FBIも調査に乗り出しています。



QuadrigaCXはGerald Cotten氏によって創設された仮想通貨の取引所。Cotten氏が死亡したことで、ビットコイン・ライトコイン・イーサリアムを含む1億3700万ドル(約150億円)以上の仮想通貨に全くアクセスできない状況になってしまったことが、2019年2月4日の時点で報じられています。



Cotten氏の死亡証明書を提出したのはCotten氏の妻であるJennifer Robertson氏で、死因は「インドでの休暇中にクローン病の合併症になった」とされていました。Robertson氏によれば、仮想通貨はCotten氏だけがパスワードを知っていたノートPCに保存されていました。ノートPCの中にはインターネットから完全に切り離されたコールドウォレットがあり、Cotten氏はコールドウォレットに仮想通貨を保存していましたが、Cotten氏が亡くなったことでコールドウォレットがどこに存在し、どれだけの額を保管しているのかがわからなくなったそうです。



そして2019年12月17日(火)、ニューヨーク・タイムズは新たに、取引所のクライアントがアクセスできなくなった金額が2億5000万ドル(約270億円)に達すると発表しました。



ニューヨーク・タイムズによると、多くの顧客がCotten氏の死に疑いを持っており、顧客の代表弁護士はカナダの法執行機関に対し、Cotten氏の遺体を掘り起こし、身元と死因を特定するために検死を行うことを求めているとのこと。弁護士は「Cotten氏の死や巨額の仮想通貨が失われたことに関して疑わしい状況がある」とし、2020年までに遺体の発掘と検死が行われることを求めています。



記事作成時点でQuadrigaCXが所在するカナダとアメリカの法執行当局は不正行為の可能性を調査しています。カナダ・ノバスコシア州の当局に加え、FBIもアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)、コロンビア特別区の連邦検事、コンピューター犯罪・知的財産部とともに調査に乗り出しているとのことです。



ニューヨーク・タイムズによると、調査の1つでは、QuadrigaCXに会計記録を含む基本的な企業記録がなく、QuadrigaCXが極めて膨大な量の仮想通貨をCotten氏の個人口座や他の取引所に送っていたことが明らかになっているとのこと。Cotten氏の個人口座宛の移動にビジネス上の正当性があったとは、記事作成時点で認められていません。



なお、通貨の消失は通常の銀行では考えられませんが、仮想通貨では珍しいことではないとのこと。2018年2月には約5億円が持ち逃げされ、8月にはインドで3000億円相当のビットコイン詐欺が発生したと報じられています。