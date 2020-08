2020年08月21日 12時30分 メモ

銀行が総額900億円以上を誤送金してしまうミスが発生、数百億円が返還されず訴訟に発展



政府機関や企業、銀行などによる誤送金はたびたび大きな問題を引き起こしており、2018年には大阪府の男性が本来の金額より1500万円以上も多い還付金を受け取る事態が発生しています。アメリカの金融機関であるシティバンクは、ローン返済業務の中で総額9億ドル(約950億円)もの金額を誤って振り込んでしまい、返還に応じない企業に対して親会社のシティグループが訴訟を起こしました。



UPDATE 1-Citi sues Revlon lender Brigade for not returning part of $900 mln transferred mistakenly - Reuters

https://jp.reuters.com/article/citigroup-revlon-lawsuit/update-1-citi-sues-revlon-lender-brigade-for-not-returning-part-of-900-mln-transferred-mistakenly-idUSL4N2FJ3SZ



Brigade Capital Claims It’s ‘Not Believable’ That Citi’s $900 Million Transfer Was a Mistake | Institutional Investor

https://www.institutionalinvestor.com/article/b1mzydxt246pl9/Brigade-Capital-Claims-It-s-Not-Believable-That-Citi-s-900-Million-Transfer-Was-a-Mistake



Citibank sent a hedge fund $175 million by mistake - CNN

https://edition.cnn.com/2020/08/18/investing/citibank-sues-brigade-capital/index.html





アメリカの化粧品メーカーであるレブロンは2016年、複数の投資企業などから融資を受けて化粧品メーカーのエリザベスアーデンを買収しました。シティバンクはこのローンの管理を担当しており、融資を行った企業への支払い業務などを行っていたとのこと。



2020年8月11日、シティバンクはローンの貸主である40社もの企業に対して、総額9億ドル(約950億円)もの返済を行いました。しかし、この送金はシティバンク側のうっかりミスであり、本来であればもっと少額の未払い利息分だけを支払う予定だったそうです。誤送金したことを発見したシティバンクは、8月12日から13日にかけて誤送金された分の返還を求めました。



多くの企業はシティバンクのミスで送金された金額を返還しましたが、貸主の1つであるブリゲイド・キャピタル・マネジメントはおよそ1億7500万ドル(約185億円)の返還を拒否。ブリゲイド・キャピタル・マネジメント側は、すでにシティバンクからの送金を現金化したと述べています。





シティバンクの親会社であるシティグループは8月17日、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出して、ブリゲイト・キャピタル・マネジメントに誤送金分の返還を求める訴えを起こしました。シティグループの広報担当者は、「私たちはすぐに支払いミスを見つけ、適切な措置を講じて資金を回収しています」とコメントしています。



一方でブリゲイト・キャピタル・マネジメントは、シティバンクは送金の翌日になるまで返還を求めて来なかったと指摘した上で、送金された金額が「元本と利息の総額にピッタリ一致していた」と主張。合計で40社もの企業に対して行われた一連の送金には多くの承認が必要だったはずであり、「事務的なミス」だとは考えにくいと反論しました。なお、裁判所はシティグループの訴えを受け、8月31日に裁判所へ出頭するまで問題となったお金の返還や引き出しを行わないよう、ブリゲイト・キャピタル・マネジメントに対して命じたとのこと。





シティバンクは、ブリゲイト・キャピタル・マネジメントの行動が「良心的ではない」と述べ、誤送金分の返還と不正行為による損害賠償を求めています。「返還以外のいかなる結果も銀行システムの結果を脅かし、運用上のミスを利用しようとする悪意を持つ人物に報いることとなります」と、シティバンクは訴状の中で主張しています。



新型コロナウイルスのパンデミックによって多くの人々が自宅で過ごす中、レブロンをはじめとする化粧品メーカーは苦境に立たされています。2019年10月に1株当たり27ドル(約2800円)を記録したレブロンの株式は、記事作成時点で7ドル~8ドル(約740円~840円)ほどにまで下落。シティバンクはこの点も指摘し、「レブロンなどの困窮した小売企業および消費財メーカーは、現在進行中のパンデミックによって引き起こされる重大な経済的影響に対処している最中であり、ローンの大幅な前払いを行うことはありません」と述べました。



なお、誤送金分の支払いを拒否しているのはブリゲイト・キャピタル・マネジメントだけではありません。同じく誤送金で1億3300万ドル(約140億円)を受け取ったHPSインベストメントメント・パートナーズと、1億900万ドル(約115億円)を受け取ったシンフォニー・アセット・マネジメントも返還を拒否しており、シティグループは8月18日に両社を訴えています。



Citi Has Filed Two More Lawsuits Following Its $900 Million Mistake. More Could Come. | Institutional Investor

https://www.institutionalinvestor.com/article/b1n0cjy3kfhg3j/Citi-Has-Filed-Two-More-Lawsuits-Following-Its-900-Million-Mistake-More-Could-Come