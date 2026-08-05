2026年08月05日 15時00分 レビュー

「あのSFや出来事に何年生で出会ったか」が年表ですぐに分かる「SF・コンピューター技術ライフライン」で自分の人生を振り返ってみた



自分の生年を入力することで、SF作品やコンピューター技術の歴史を自身のライフステージと照らし合わせることができるウェブアプリ「SF・コンピューター技術ライフライン」がテクノエッジの松尾公也氏によって公開されています。テレホーダイを高校生で迎えたのか、初音ミクを中学生で浴びたのかなど、自分がどんな「インターネット老人」だったのかを判定できるとのことで、実際に使ってみました。



あなたはどんな「インターネット老人」だったのか。生年を入れると詳しくなってウンチクが語れる年表アプリを作った（CloseBox） | テクノエッジ TechnoEdge

https://www.techno-edge.net/article/2026/08/04/5360.html



SF・コンピューター技術ライフライン

https://matsuo-koya.github.io/sf-tech-lifeline/



SF・コンピューター技術ライフラインはこんな感じ。





まずは自分の生年月、進路を入力します。



その下にある「自分の出来事」で、西暦と内容を入力して「追加」をクリックすると、年表に自分の出来事が追加されます。





年表にはSF作品の歴史や実在する技術史が年表になってまとめられています。イベント名の横にある三角アイコンをクリック。





すると、項目が展開されてイベントの詳細を読むことができます。





右上のボタンで年表上にあるイベントの表示を、SF作品・実テクノロジー・自分の出来事ごとに切り替えることができます。





自分が生まれてから小学校に入学するまでが「幼少期」になります。5歳の頃に親が所有していたPCを使い始めたのと、近所の友達の家で初めてファミリーコンピュータに触ったことが記憶に残っていたので、自分の出来事として登録しています。また、書かれていないイベントとしては、1992年に毛利衛氏が日本人として初めてのスペースシャトル添乗員として宇宙に行ったことが記憶に残っています。





小学生時代の年表羽を見て、『ジュラシック・パーク』『トイ・ストーリー』『インデペンデンス・デイ』を映画館で見たのを思い出しました。特に『インデペンデンス・デイ』はまさに年表に書かれている終盤の「敵母艦にMac端末を使ってコンピューターウイルスを注入」するシーンで、「うちにあるPCと同じMacOSが対宇宙人戦で活躍するなんて……」と感動したのを覚えています。さらに、1995年には『新世紀エヴァンゲリオン』が放映されており、2021年の『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』が上映されるまで補完されない日々が続きます。





中学生の頃の年表はこんな感じ。プレイステーションや携帯電話の購入を自分の出来事として登録。初めての携帯電話はJ-Phoneでした。





高校時代には自分のPCを入手。この頃Skypeが登場し、その後しばらくはテキストチャットをIRCとMSN Messenger、音声チャットをSkypeで行っていたことを思い出しました。





大学生の時の年表が以下。Xbox360を購入していますが、同年にニコニコ動画がスタートしています。ニコニコ動画では初代『アイドルマスター』が話題になったことを思い出し、記憶がリンクします。また、初めてのスマートフォンはiPhone 3Gだったことも思い出しました。





社会人になると、「マインクラフト」やInstagramの登場といったイベントがあります。ただし、西暦を見ると15年以上前の出来事で、「せいぜい10年くらい前の感覚だったけど、もうそんなに経ってしまったの……」と衝撃を受けてしまいました。





なお、SF・コンピューター技術ライフラインはMITライセンスの下、GitHubにレポジトリがホストされています。



GitHub - matsuo-koya/sf-tech-lifeline: SF・コンピューター技術ライフラインは、自分の生年を入力することで、SF作品やコンピューター技術の歴史（1822年〜2026年までの全171項目）を自身のライフステージ（幼少期〜社会人）と照らし合わせることができるWebアプリです。 · GitHub

https://github.com/matsuo-koya/sf-tech-lifeline

