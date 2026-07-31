2026年07月31日 19時30分 乗り物

Amazon傘下のロボタクシー「Zoox」が専用車両で初めて商用サービス許可を取得



複数の都市で無料テストを実施しているAmazon傘下のロボタクシー企業「Zoox」が、米国運輸省国家道路交通安全局(NHTSA)から商用運行の許可を得たことを発表しました。専用車両でサービスを展開している企業が許可を得るのは初の事例で、2年間で最大2500台の展開が可能です。



Zoox gets NHTSA Part 555 Exemption for purpose-built robotaxi.

https://zoox.com/journal/zoox-nhtsa-part-555-commercial-exemption



New AV Safety Standards & Zoox Robotaxi Exemption | NHTSA

https://www.nhtsa.gov/press-releases/cutting-red-tape-safely-fast-track-automated-vehicle



自動運転技術の安定に伴って、運転手不在の車両でユーザーを運ぶロボタクシーを複数の企業が展開しています。





たとえば、2016年にGoogleの社内プロジェクトから独立したWaymoは、テスト運用を経て2018年12月にアリゾナ州フェニックスでロボタクシーサービスを開始。2026年6月からはヘビーユーザー向けの有料サービス「Waymo Premier」も始まっています。



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2025年には大手EVメーカーのテスラもロボタクシー事業に参入しました。ただ、他社の「完全自動運転」がLIDAR・レーダー・カメラを併用して実現しているのに対して、テスラはカメラを用いたコンピュータービジョンに依存していて、事故発生率の高さが指摘されています。



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Zooxも2025年9月からラスベガスでサービスを開始しています。



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Zooxの特徴は、他社が既存の自動車をベースにした車両を使用しているのに対して、車内にステアリングホイールもペダルも一切ないロボタクシー専用車両を用いている点です。専用車両によるロボタクシーサービスの提供はZooxが初であり、商用サービスの許可を得るのももちろん初だとのことです。



今回の許可は、運輸省による「EVのイノベーション加速」措置の一環で、Zooxは年間最大2500台の車両を2年間商用展開できるようになります。



Zooxのアイシャ・エヴァンスCEOはLinkedInに喜びのコメントを投稿しています。内容は以下の通り。



「今日はZooxおよび自動運転モビリティの未来にとって重要な節目となります。NHTSAから、専用設計のロボタクシーとして史上初の商用運用許可を取得できたことを光栄に思います。これにより、Zooxはサービスの有料化を開始し、より多くの地域社会に自動運転配車サービスをもたらすための一歩を踏み出すことができます。



このプロセスを通じて、ショーン・ダフィー運輸長官、ジョナサン・モリソンNHTSA長官、NHTSA、そして行政当局の皆さんに細やかな協力をいただいたことに心から感謝します。この成果は、最高水準の安全性を維持しつつイノベーションを推進するという我々の理念を体現したものです。



我々は、この技術をアメリカで開発しているということを誇りに思い、今後も規制当局や政策立案者、業界のパートナーと連携し、交通の未来を形作る一翼を担っていくことを楽しみにしています」



Today marks an important milestone for Zoox and the future of autonomous mobility. We are honored to receive the first-ever commercial exemption for a purpose-built robotaxi from National Highway… | Aicha Evans | 67件のコメント

https://www.linkedin.com/posts/aicha-evans-4365731_today-marks-an-important-milestone-forzoox-activity-7488636652018601984-x_5F





Zooxの有料サービスは2026年8月からラスベガスで開始予定。州の商業化要件を満たすためにサービス展開範囲は拡大する予定だとのことです。

