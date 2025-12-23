乗り物

UberとLyftが中国ハイテク大手のBaidu(百度)と提携して2026年にイギリスでロボタクシー試験運用を開始


配車やデリバリーサービスを展開するUberとLyftが、中国の検索エンジンなどを展開する大手ハイテク企業であるBaidu(百度)と提携し、2026年からロンドンでロボタクシーサービスを開始する予定だと発表しました。2026年上半期からテスト運用が開始されます。

Uber and Lyft plan to bring robotaxis to London in partnerships with China's Baidu - Washington Times
https://www.washingtontimes.com/news/2025/dec/22/uber-lyft-plan-bring-robotaxis-london-partnerships-chinas-baidu/


Chinese robotaxis to launch on UK roads in 2026 as Uber supports self-driving car rollout
https://www.gbnews.com/lifestyle/cars/chinese-robotaxi-uk-roads-uber-lyft-london

百度は同名の検索エンジンやキーボードのデザインをカスタマイズできるアプリ「Shimeji」のほか、中国でロボタクシーサービスの「Apollo Go」を展開しています。


ライドシェアサービスやフードデリバリーを提供するアメリカの企業であるUberは、2015年ごろから自動運転技術の開発に力を入れており、同年12月からロボタクシー「uberX」が稼働開始しました。しかし、uberXが女性をはねて死なせる事故が発生したり、WaymoがUberを「企業秘密を盗んだ」として訴えたりした問題を経て、2020年にUberは自動運転車事業の「Advanced Technologies Group(ATG)」を、Googleの自動運転車開発プロジェクトの元主任エンジニアが設立したスタートアップのAurora Innovationに売却すると発表しました。部門を売却して自動運転技術開発から撤退したUberは、2022年頃から自社開発ではなく、他社との提携によるロボタクシー事業に着手しています。

そんなUberは、イギリス政府が2026年に計画しているロボタクシーサービスの試験プログラムに参加するため、Apollo Goと提携することを発表しました。


また、カリフォルニアに本拠を置くロボタクシープラットフォームのLyftも同様に、百度と提携してロンドンでロボタクシーのテストを開始することを発表しました。Lyftは2025年9月に百度と提携してヨーロッパ全域で自動運転車を展開すると発表しており、政府のプロジェクトに参加する形で2026年にはイギリスにも進出します。

Lyftのデビッド・リッシャーCEOは「規制当局の承認を待って、2026年には数十台の車両で最初の車両の試験を開始する予定です。将来的には、そこから数百台に拡大する計画です。自動運転車とドライバーが連携する当社のハイブリッドネットワークは、ロンドンのあらゆる移動ニーズに応えます。私たちはライドシェア市場を拡大し、すべての人にとってより多くの機会を創出するために、ロンドン交通局の規制当局や地域社会と緊密に協力しています」と語りました。


百度の共同創業者兼会長兼CEOのロビン・リー氏は、ヨーロッパへの事業展開を「当社の世界展開における重要な節目」と評しました。

百度のイギリス進出は、イギリス政府がタクシーやハイヤー、バスでの自動運転車の試験運用を認可すると発表したことを受けたものです。イギリスの運輸大臣であるハイディ・アレクサンダー氏は、自動運転車導入計画を「イギリスの自動運転への野望に対する信頼の表明」と表現した上で、「私たちは、この技術を安全かつ責任を持って活用し、交通手段を変革するために、試験計画として春からイギリスで初となるロボタクシーで乗客を運ぶことを計画しています」と述べています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
男性ドライバーが女性専用配車サービスをめぐりUberとLyftを提訴 - GIGAZINE

UberやLyftなどがドライバーを独立請負業者として扱うことをカリフォルニア州最高裁判所が認める - GIGAZINE

Baidu傘下のロボットタクシーサービス「Apollo Go」が香港で試験走行を開始へ、中国本土外では初 - GIGAZINE

Uberがロボタクシー業界に再度本格参入、EVメーカーと提携して6年間で2万台以上のロボタクシーを配備予定 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 乗り物, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Uber and Lyft partner with Chinese tech ….