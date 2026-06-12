2026年06月12日 13時52分 乗り物

ロボタクシーのWaymoが有料プログラム「Waymo Premier」を開始、行列をスキップ・10％のキャッシュバック・月5回まで乗車キャンセルが無料



自動運転による配車サービス・Waymoが、より上質な体験が可能になるサブクスリプションサービスの「Waymo Premier」を発表しました。



Introducing Waymo Premier, an elevated rider experience

https://waymo.com/blog/2026/06/waymo-premier/





Waymo PremierはWaymoのヘビーユーザー向けの有料サブスクリプションサービスです。Waymo Premierに加入すると得られる特典は以下の通り。



優先ピックアップ：優先マッチングで列に並ばずに乗車可能。

乗車料金の節約：毎回の乗車でWaymoキャッシュバックが10％獲得可能。混雑時はさらに多くのキャッシュバックが得られます。

早期アクセス：Waymoのサービス拡大に伴い、新しい都市でWaymoをいち早く体験できます。

柔軟なキャンセルポリシー：1カ月につき最大5回まで無料で乗車をキャンセル可能。





フェニックス在住のWaymoユーザーのひとりであるサラ・ペイジ・ローランドさんは、「私は運転免許を持っていないので、毎日Waymoを使ってオフィスまで通勤しています。プライバシーが守られ、時間も節約でき、安全な移動手段が確保できる上に、話したくない人と話す必要もありません。さらにキャッシュバックや優先ピックアップといった特典もあるので、私のような人間にとってWaymo Premierは迷うことなく選ぶべきサービスです」と語りました。



Waymo Premierは招待制の会員プログラムで、月額29.99ドル(約4800円)で初めはアメリカのサンフランシスコ・ロサンゼルス・フェニックスの一部利用者向けに提供されます。





なお、Waymoは日本でのサービス展開に向け日本交通やGOと戦略的パートナーシップを締結していますが、記事作成時点では日本で乗客向けサービスは提供していません。



ついに自動運転車のWaymoが日本展開へ、日本交通やGOと提携し2025年初頭から東京でのテストを開始予定 - GIGAZINE

