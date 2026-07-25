ロボタクシー関連法案を巡り関係悪化中のWaymoがUberとの提携解消を検討
自動運転技術を用いたロボタクシーを運用しているWaymoが、2023年10月以来続いている配車サービス大手・Uberとの提携解消を検討していることがわかりました。
Waymo explores split with Uber as robotaxi tensions deepen
https://www.ft.com/content/9dcb5d72-13aa-4f9c-ac6d-e022860df5ea
Uber and Waymo to end exclusivity arrangement in Atlanta and Austin
https://www.cnbc.com/2026/07/24/uber-and-waymo-to-end-exclusivity-arrangement-in-atlanta-and-austin.html
Waymo Plans End of Uber Robotaxi Tie-Up, Stepping Up Rivalry - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-24/waymo-explores-exit-from-uber-robotaxi-partnership-ft-says
Uberは2015年ごろから自力で自動運転技術の開発に取り組んでいましたが、2022年ごろに自力開発を断念して他社との提携を模索。2023年10月にWaymoと提携しました。
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提携は「UberのアプリでWaymoのロボタクシーが呼べる」という内容で、アリゾナ州フェニックス、テキサス州オースティン、ジョージア州アトランタで提供されてきました。提供エリアでは、WaymoのロボタクシーはUberのアプリからしか呼べず、車両の運用管理はUberとその提携先のAvomoが行っていました。
両社は決して蜜月関係にあったとはいえず、Waymoが「Uberが提供しているロボタクシーは車両の清潔さやルート設定に難がある」と不平を抱く一方、Uberは「サービス展開に制約を受けている」と不満を示していて、2026年5月に契約満了を迎えたフェニックスでは契約を更新せず、連携サービスを終了しています。
残るオースティンとアトランタでの契約も2028年5月が期限となっていて、すでにWaymoはUberに対し、2028年1月から既存サービスと並行して自社アプリでもロボタクシーを利用できるようにすると通知しているとのこと。
UberアプリでWaymoのロボタクシーが利用できるエリアは3都市目のアトランタ以降増えなかった一方、Waymoはサンフランシスコとロサンゼルス以外に6都市でロボタクシー事業を展開しており、提携解消はUberへの打撃になるとみられています。最初に提携解消のうわさを報じたFinancial Timesの記事が出たあと、Uberの株価は4.3％下落して、Alphabet側は1％未満の上昇だったとのこと。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、2026年に入ってUberの株価は20％近く下落しているそうです。
なお、UberはWaymoのライバルにあたる自動運転技術企業に数億ドル(数百億円)規模の投資を行っていて、2025年7月にはEVメーカー・Lucidおよび、Waymoから独立した技術者の作ったNuroと組んで、独自にロボタクシー事業を展開していく計画を発表しています。
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しかし、Uberの投資先のロボタクシー事業はいずれもWaymoに比べて小規模で、少なくとも2026年後半かそれ以降までサービスインは難しいとみられます。
このためか、Uberは自社に有利なロボタクシー関連法案を成立させるべくロビー活動を激化させており、Waymoとの決定的な対立につながっています。フィナンシャルタイムズは専門家の意見として「Uberは自社の立場を維持するため措置を提唱しているに過ぎず、時間稼ぎしようとしている」と指摘しています。
この件についてWaymoとUberはいずれも公式なコメントを発表していません。
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