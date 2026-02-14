2026年02月14日 10時38分 乗り物

フードデリバリーの配達員がWaymoの自動運転車のドアを閉めるだけで報酬を得ていると話題に



Googleの自動運転車開発部門としてスタートしたWaymoが、自社の自動運転車のドアを閉めるフードデリバリー配達員に報酬を支払っていることが明らかになりました。



Waymo is paying DoorDash gig workers to close its robotaxi doors

https://www.cnbc.com/2026/02/12/waymo-is-paying-doordash-gig-workers-to-close-its-robotaxi-doors.html





DoorDash drivers are getting paid to close Waymo car doors | Mashable

https://mashable.com/article/waymo-paying-doordash-gig-workers-to-close-self-driving-car-doors



ソーシャル掲示板のReddit上で、フードデリバリーサービスであるDoorDashの配達員が「最もクレイジーなオファー」と題したスクリーンショットを投稿しました。スクリーンショットには現在地から推定9分の位置にあるWaymoの自動運転車のドアを閉めてほしいというオファーが表示されており、ドアを閉めるだけで11.25ドル(約1700円)の報酬が得られると表示されています。





Waymoの親会社であるAlphabetは、CNBCに対してアメリカのアタランタで自動運転車の試験運用を行っており、このプログラムでは運転手が搭乗しないので車両が半ドアになった際にこれを直す術がないため、DoorDashの配達員にドアを閉める依頼を出していると語りました。Waymoの車両がドアを閉める支援を求めている場合、近くにいるDoorDash配達員に通知が届き、半ドアが直ると車両は道路に戻れるようになるわけです。





Waymoは将来的にWaymo車にはドアが自動で閉まる機構が採用されることになると語っていますが、これが実現する時期は不明です。



アタランタではDoorDashの配達員がWaymo車の半ドアを直すだけで報酬を得ていますが、ロサンゼルスではWaymo車のロードサービスを担当しているHonkのユーザーにこの仕事が割り振られています。ワシントン・ポストの報道によると、HonkユーザーはWaymo車の半ドアを直すだけで最大24ドル(約3700円)の報酬を得ているそうです。

