2020年12月25日 11時50分 乗り物

自動運転車開発のNuroが無人配送サービス実現に向けた公道での商業展開許可を取得

by Nuro



現地時間の2020年12月23日、カリフォルニア州に本拠を置く自動運転車開発のスタートアップ・Nuroが、「カリフォルニア州車両管理局から自動運転車を公道で商業展開する許可を取得した」と発表しました。これによりNuroは公道でのテスト走行だけでなく、顧客から料金を徴収して自動運転車のサービスを提供することが可能となります。



NuroはGoogleの自動運転車開発チームに所属していた2人のエンジニアが2016年に設立したスタートアップで、無人車両による配送サービスの展開を目指してきました。2018年にはアメリカの大手スーパー・クローガーと提携し、アリゾナ州で実証実験が行われました。



2020年2月にはNuroの無人配送車「R2」が、アメリカ運輸省から安全規定適用除外の認定を受けました。これによりR2は、従来の自動車に必要とされたサイドミラーや透明なフロントガラスを装備しなくてもよくなり、4月にはカリフォルニア州における無人運転テストの認可を取得しています。



by Nuro



そして12月23日、ついにNuroはカリフォルニア州車両管理局から「公道に自動運転車を配備する許可」を受けました。この許可は公道で技術を検証するためにメーカーが受けられる試験許可とは違い、メーカーが試験プログラム外で自動運転技術を商業的に利用することを許可するとのこと。



今回の許可に基づいてNuroが自動運転車を配備できるのは、カリフォルニア州のサンタクララ郡とサンマテオ郡の一部地域。走行可能な最高速度は時速25マイル(約40km)であり、天候がよい時に制限速度が35マイル(約56km)以下の道路でのみ走行が可能とされています。Nuroは間もなく完全自律モードのプリウスベース車両を、続いてカスタム設計されたR2を展開する予定です。



カリフォルニア州車両管理局のスティーブ・ゴードン局長は、「自動車の公衆的な安全は車両管理局の最優先事項であり、これらの許可証を軽々しく発行することはありません。Nuroはカリフォルニア州の公道で無人配送車をテストするための許可証を取得するにあたり、車両管理局の要件を満たしていました」と述べています。



Nuroの最高法務・ポリシー責任者であるデビッド・エストラーダ氏は、カリフォルニア州車両管理局と同様にNuroも自動運転車の安全性に焦点を当てており、R2は安全性を意図して設計されていると主張。R2は車両内部よりも外部、つまり道路上の人々を優先する設計となっているとエストラーダ氏はコメントしました。



by Nuro



なお、今回の発表が行われる数時間前にNuroは自動運転トラックを開発するスタートアップ・Ikeの買収を発表していました。



Ikeは「私たちの会社にはすでに多くの共通点があります。価値観を共有し、専門知識を補完し合い、同じDNAを備えたテクノロジーを持っています」とコメント。元々、Nuroの共同設立者であるデイヴ・ファーガソン氏とIkeの共同設立者であるユル・ファン・デン・ベルフ氏は個人的なつながりがあり、大学の博士課程の頃に論文を一緒に書いていた時からの仲だとのこと。ファーガソン氏は、「Ikeのチームとその専門知識が加わったことで可能なアプリケーションの範囲が広がっており、私たちが共に達成できる全てのことを楽しみにしています」と述べました。