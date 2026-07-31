2026年07月31日 17時32分 試食

近畿大学内にあるラーメン店の人気メニュー「近大まぜそば」がカップ麺になったエースコックの「魅惑の学食巡りｉｎ関西 近大をすすらんか。近大まぜそば」試食レビュー



エースコックが近畿大学の学生飲食店起業支援プロジェクト「KINDAI Ramen Venture 近大をすすらんか。」とコラボして、大学発の人気学食メニューを再現したカップ麺「魅惑の学食巡りｉｎ関西 近大をすすらんか。 近大まぜそば」を2026年7月27日に新発売しました。どのような味わいに仕上がっているのか実際に食べてみました。



魅惑の学食巡りin関西 近大をすすらんか。 近大まぜそば 2026年7月27日 新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003370/



「魅惑の学食巡りｉｎ関西 近大をすすらんか。 近大まぜそば」のパッケージ。





原材料名は以下のような感じ。たれにはしょうゆや豚脂・ガーリックペーストのほか、近畿大学の研究成果である「近大生まれの真鯛」の鯛(たい)エキスが入っています。





カロリーは1食当たり460kcal。





フタを途中まで開けてたれとふりかけの小袋を取り出します。





お湯を内側の線まで投入。





フタをして4分待ちます。この時、調味たれをフタの上に載せて温めておきます。





4分たったら湯切り口を開けてしっかり湯を切ります。





湯切りができたら、フタを開けて調味たれをかけてよく混ぜ合わせます。





ふりかけをまぶしたら完成。





「魅惑の学食巡りｉｎ関西 近大をすすらんか。 近大まぜそば」は、しょうゆベースの味わいに魚介パウダー＆刻みノリのふりかけの濃い味がぐわっと広がる感じで、しっかり濃い味で食べごたえがあります。麺は柔らかめの丸刃太麺。たれとふりかけで味は十分濃くなっていますが、魚介パウダーがかかっている部分以外は味わいに起伏がない印象もあったため、追い魚粉やかつお節などで味変してもよさそうです。





「魅惑の学食巡りｉｎ関西 近大をすすらんか。 近大まぜそば」は2026年7月27日から全国で販売しており、メーカー希望小売価格は税抜298円。Amazonのエースコック公式ストアでも取扱いがあり、価格は12個入りが税込4945円となっていました。



Amazon.co.jp: エースコック 近大をすすらんか。近大まぜそば 12個 : 食品・飲料・お酒

