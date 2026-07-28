2026年07月28日 06時00分 サイエンス

夏の日差しだけではビタミンD不足を解消できない可能性がある



日照時間の短い冬には体内のビタミンD量が低下し、日照時間の長い夏になれば回復すると考えられています。ニューカッスル大学のアリス・ゴダード氏らの研究チームは、ビタミンDが不足している人の割合が季節によってどう変わるのかを調べました。



Circannual prevalence of vitamin D insufficiency in older and minoritized ethnic adults in Northern Britain: screening outcomes from a clinical trial (ISRCTN13778806) | European Journal of Clinical Nutrition

https://www.nature.com/articles/s41430-026-01760-z



Bad News: All This Summer Sun Likely Won't Fix Your Vitamin D Levels, Study Finds : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/summer-sun-may-not-be-enough-to-restore-your-vitamin-d-levels-study-finds





カルシウムなどの吸収を助けたり、骨を作って維持したりするのに欠かせないビタミンDは食事から摂取できるほか、日光に含まれる紫外線B波を皮膚に受けることで体内でも作られます。しかし、日光からビタミンDを作る能力は人によって異なり、高齢になると皮膚で作られる量が減るのに加え、肌の色が濃い人はメラニンが紫外線B波を遮るため、同じ量のビタミンDを作るのにより多くの日光が必要となります。



ゴダード氏らは、ニューカッスル大学の別の研究チームが進めていた「ビタミンDサプリメントの投与方法を比較する臨床試験」の事前検査で得られたデータを元に分析を行いました。この検査は2024年12月から2025年8月にかけてイギリス北部に住む299人を対象に行われており、検査の参加条件は「65歳以上の成人」または「18歳以上で少数民族に属し、比較的肌の色が濃い成人」であること。また、後者については日光を浴びた際の日焼けのしやすさをI～VIの6段階で示す「フィッツパトリックのスキンタイプ」でIV～VIに当たることが条件とされました。



検査参加者は指先から少量の血液を自分で採取し、外部の専門検査会社が体内のビタミンD量の指標となる「25OHビタミンD」の濃度を測定。ゴダード氏らはその測定結果を用いて、50nmol／L未満をまとめて「基準値未満」とし、そのうち31～49nmol／Lを「不足」、30nmol／L未満を「欠乏」として扱いました。



以下のグラフは65歳以上の成人について、2025年1月から8月までの各月に検査を受けた人のビタミンDの状態を示したものです。横軸は検査月、縦軸は検査を受けた人のビタミンD濃度別のパーセンテージを示しており、濃い灰色は「欠乏」、中間の灰色は「不足」、薄い灰色は「基準値以上」を表しています。「欠乏」と「不足」を合わせた基準値未満の割合は5月に25.0％まで下がったものの、6月は63.4％、7月は47.8％、8月は55.5％となり、6～8月の平均は55.6％でした。





また、以下のグラフは肌の色が比較的濃い少数民族の成人について、2024年12月から2025年8月までの各月に検査を受けた人のビタミンDの状態を示したもの。基準値未満の割合はどの月も64.0％以上で、夏の6月は69.3％、7月は75.0％、8月は83.3％となっており、冬から夏にかけて低下する傾向は見られませんでした。





共同研究者であるニューカッスル大学のバーナード・コーフ氏は、通常ならビタミンD量の回復が期待される夏になっても、各月の検査結果に改善が見られなかった点が今回の研究で特に注目すべきところだと述べています。また、イングランド北部のような地域では特に高齢者や少数民族の人々にとって、日光だけでは十分なビタミンDを産生できない可能性があると指摘しました。



ただし、今回の研究は冬から夏まで同じ人を追跡したのではなく、各月に検査を受けた別々の人のデータを比べたものです。参加者が日光を浴びた量も測定していないため、個々の参加者について「夏に日光を浴びてもビタミンD量が増えなかった」と結論づけることはできません。