2026年07月27日 23時45分 ソフトウェア

Firefoxがリリースサイクルを4週間から2週間に短縮、準備の整った機能をユーザーに頻繁に届けられるように



Mozillaのウェブブラウザ・Firefoxは4週間に1回の頻度でメジャーアップデートを配信していますが、2026年9月から、頻度を2週間に1回に早めることになりました。



Firefox release cadence experiment: moving to 2 weeks starting in September

https://groups.google.com/a/mozilla.org/g/dev-platform/c/qlaQ1YSlOP8/m/otwwL6BGAwAJ



Firefox to Test a Two-Week Release Cycle Starting in September

https://linuxiac.com/firefox-to-test-a-two-week-release-cycle-starting-in-september/





Mozillaの開発者シルヴェストル・レドリュ氏の通知によると、2026年9月からFirefoxのデスクトップ版およびAndroid版のリリースサイクルが、現行の4週間から2週間に短縮される予定だとのこと。



取り組みの目的は、リリースのプロセスを明確にし、アップグレードの負荷を軽減しつつ、リリース準備の整った機能や修正内容をユーザーに届ける機会をより頻繁に設けること。まずは実験的な取り組みとして行われます。





なお、リリース頻度が2倍に増加しますが、開発者が作業速度を2倍にしなければいけないという意味ではないとのこと。準備が整っていない作業は急ぐべきではなく、機能開発はこれまで通り、完成までに必要な時間が確保されます。



まずは2026年9月15日リリース予定だったFirefox 155が、2026年9月1日リリースに前倒しされる予定となっています。



レドリュ氏は、変更がどのように機能するかを確認して必要に応じて調整すると述べています。



なお、競合ブラウザのGoogle Chromeも2026年夏からリリースサイクルを4週間から2週間に短縮することになっています。



GoogleがChromeのリリースサイクルを4週間から2週間に短縮 - GIGAZINE

