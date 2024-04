2024年04月24日 13時25分 ネットサービス

GoogleがサードパーティーCookie廃止のスケジュールを3度目の延期



Googleが進めているサードパーティCookie廃止計画の実施予定が延期になったことがわかりました。計画の延期はこれで3度目です。



Update on the plan for phase-out of third-party cookies on Chrome

https://privacysandbox.com/intl/en_us/news/update-on-the-plan-for-phase-out-of-third-party-cookies-on-chrome/





Google Delays Privacy Sandbox Rollout for Third Time - Thurrott.com

https://www.thurrott.com/cloud/web-browsers/google-chrome/301297/google-delays-privacy-sandbox-rollout-for-third-time



Google delays third-party cookie demise yet again - Digiday

https://digiday.com/marketing/google-delays-third-party-cookie-demise-yet-again/



他サイトから内容を読むことが可能なサードパーティーCookieは、ユーザーの行動を追跡することができるので広告事業者にとっては有益な存在ですが、ユーザーのプライバシーにとっては問題のある存在といえます。





Googleは、ユーザーのプライバシーを守りつつも、引き続き広告に役立つ情報を利用できるように「プライバシーサンドボックス」という仕組みを考案し、サードパーティーCookieを廃止する方針を立てました。



当初、計画は2022年末までに進められる予定となっていました。



Chromeは2年以内にサードパーティーCookieのサポートを廃止する方針 - GIGAZINE





しかし、「プライバシーサンドボックス」は独占禁止法違反に該当するとの指摘があり、スケジュールは2023年末までの予定に延期。



Google ChromeでのサードパーティーCookie廃止が延期に - GIGAZINE





その後、さらに予定は1年延期され、関係各所と十分な規模でのテストを行っていくことが発表されました。



GoogleがChromeからサードパーティーCookieを廃止する計画を2024年まで再延期すると発表 - GIGAZINE





いよいよ予定されていた2024年になったのですが、Googleはみたび、スケジュールの延期を明らかにしました。Googleとイギリス競争市場庁(CMA)は四半期ごとにプライバシーサンドボックスの最新状況についてのレポートを公開しており、2024年4月26日公開予定の2024年第一四半期レポートでスケジュール更新が行われることから、事前に発表が行われたものです。



Googleによると、サードパーティーCookie廃止計画を推進するにあたって、CMAは2024年6月末までにエコシステムの参加者にフィードバックを求めているものの、集めたデータをCMAが精査するのに十分な時間を確保することをふまえると、「2024年第4四半期後半までに廃止計画を完了することはない」とのこと。



改めて、2025年初めにサードパーティーCookieの廃止を開始する予定であることが述べられています。