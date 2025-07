夜もたくさん光を浴びている人は心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高いとの研究結果

Big City Lights Could Be Damaging Your Heart Health : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/big-city-lights-could-be-damaging-your-heart-health オーストラリアやイギリスの国際研究チームは、「夜間に光を浴びることで概日リズムが乱れ、心血管疾患のリスクが高まる可能性がある」という仮説を検証するため、イギリスの 国民保健サービス が収集した40歳以上の成人8万8905人分のデータを分析しました。 データには、手首に装着した光検出センサーで測定された1週間にわたる光の暴露量と、9.5年間の追跡期間中に冠動脈疾患や心筋梗塞、心不全、心房細動、脳卒中などの心血管疾患を発症したかどうかの情報が含まれていました。

人間の 概日リズム は光によって調節されているため、夜間に光を浴びすぎると概日リズムが乱れる可能性があるとされています。医学論文のプレプリントサーバーであるmedRxivで公開された論文では、「夜間に多くの光にさらされた人は心血管疾患のリスクが高い」という結果が明らかとなりました。 Personal night light exposure predicts incidence of cardiovascular diseases in >88,000 individuals | medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.06.20.25329961v1

2025年07月27日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

