2026年07月24日 12時00分 ネットサービス

Googleがアカウントへのサインイン方法に「自撮り動画」を追加



Googleアカウントの新しいサインイン方法に、自撮り動画が追加されました。これにより、パスワードを忘れてしまった場合でも手軽にアカウントにサインイン可能となり、アカウントの復元に自撮り動画を利用することも可能です。



Selfie for sign-in: a new, easy way to access your Google Account

https://blog.google/innovation-and-ai/technology/safety-security/selfie-video-sign-in/



Forgot your Google password? Now you can log in with a selfie. - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/07/google-now-lets-you-log-into-your-account-with-a-selfie/



Google will now let you sign in to your account with a selfie video | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/23/google-will-now-let-you-sign-in-to-your-account-with-a-selfie-video/



パスワードを入力してGoogleアカウントにサインインしようとします。





しかし、パスワードが間違っていてサインインできません。





そんなわずらわしいパスワード管理から開放される、新しいサインイン方法が「自撮り動画」です。





自撮り動画を利用するには、指示に従って頭を動かしながら、さまざまな角度から動画を撮影する必要があります。この登録した自撮り動画と、サインイン時に撮影する別の自撮り動画を比較することで、本人確認が行われるわけです。



なお、自撮り動画はプライバシーおよびセキュリティを考慮して設計されています。自撮り動画はユーザーのもので、ユーザーが管理可能。動画はユーザーの同意に基づいて録画され、安全に保存され、Googleアカウントでいつでも削除できます。動画はユーザーがサインインを補助する目的でのみ使用され、ユーザーが他の目的で共有することを選択しない限り、その用途には使用されません。自撮り動画は保存時に暗号化されるため、使用されていないときでも安全に保存されます。





また、自撮り動画を使ってサインインする場合、偽の写真や動画(ディープフェイクなど)といったなりすましを防ぐため、複数のセキュリティ対策を講じています。例えば、保存されている自撮り動画を照合し、ライブ動画であることを証明するために簡単な動作をしてもらうよう求めます。また、不審なサインイン試行を検知・防止するため、Googleの標準的なセキュリティ対策も実施します。



なお、「サインイン用自撮り動画の追加」「自撮り動画を撮影する際のヒント」「自撮り動画でGoogleアカウントにサインインする」「自撮り動画で機能やサービスのロックを解除する」「Googleアカウントから自撮り動画を削除する」「Googleサービスの改善を目的とした自撮り動画のオプション設定を管理する」方法については以下のページにまとめてあります。



自撮り動画を撮影、管理、使用する - Google アカウント ヘルプ

https://support.google.com/accounts/answer/16675622

