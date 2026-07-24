2026年07月24日 14時38分 ソフトウェア

Microsoftが「LG製モニターがWindowsにMcAfeeのポップアップ広告を表示する件」について回答



Windows 11搭載PCに一部のLG製モニターを接続すると、なぜかセキュリティソフト・McAfeeの広告が表示される問題が報告されていました。これについて、Microsoftが正式に回答しています。



Microsoft responds to LG monitors installing McAfee ads on Windows - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/07/microsoft-responds-to-lg-monitors-installing-mcafee-ads-on-windows/



Windows 11を搭載したPCに一部のLG製モニターを接続すると、Windows UpdateによってLGドライバーのアップデートと「LG Monitor App Installer」という管理アプリがPCにインストールされるそうです。このアプリに特別な機能は含まれていませんが、LGの他のアプリやMcAfeeのポップアップ広告を表示します。



LGのモニターがWindows Update経由で勝手にソフトウェアをインストールしMcAfeeの広告を表示していたことが判明 - GIGAZINE





LG製モニターを使っていると突如表示されるポップアップ広告の一例が以下。





この件はRedditやSNS上で話題となりました。



PSA: Do NOT buy an LG monitor, it automatically downloaded an app that gives me pop ups for their own apps and McAfee. This cant be legal😭 pic.twitter.com/ETu7mYxp9Q — wexos (@wexosu) July 17, 2026



チャンネル登録者数263万人のYouTubeチャンネル「Gamers Nexus」は、この現象を確かめるためにLGのゲーミングモニターである「LG UltraGear 34GX900A-B」を購入。Windows 11に接続して使用したところ、ポップアップ広告が複数回表示されたそうです。Gamers Nexusによると、LG Switch、LG Calibration Studio、LG Dual Controller、LG ChannelsといったLGアプリのポップアップ広告も表示されたそうですが、ほとんどがMcAfeeのポップアップ広告だったと報告しています。



Gamers Nexusの動画を受け、MicrosoftはLG Monitor App InstallerからMcAfeeのポップアップ広告を非表示にすると発表しました。Windowsデバイスのエグゼクティブ・ヴァイスプレジデントを務めるパヴァン・ダヴルリ氏は、「LGチームと連絡を取り、まずはMcAfeeのポップアップ広告をアプリで無効化することに同意してもらうことに成功しました。LGが両社の顧客にとってより良い体験を提供するという共通の目標に向けて協力してくださることに感謝します。今後もエコシステムパートナーと共に、この分野における改善を継続していきます」と投稿しています。



Thanks again for bringing this to our attention. We’ve connected with the team at LG and as an immediate next step, they have agreed to disable the McAfee pop-up from their app. We appreciate LG working with us toward a shared goal of a better experience for our mutual customers.… — Pavan Davuluri (@pavandavuluri) July 22, 2026



Gamers Nexusによると、この行為は何年も前から行われていたものの、最近になって拡大しているようで、3年前に購入したLG製モニターが最近になってポップアップ広告を表示するようになったという事例もあるそうです。





なお、LG Monitor App InstallerをPCに自動でインストールしてしまうと報告されているLG製モニターの型番は以下の通りです。



・34GX900A-B

・45GX950-B.AEU

・32GS95UE-B

・39GX950B

・27GP83B-B

・27GN800

・32GS95UE-B

・27GN850-B

