2026年07月24日 14時15分 サイエンス

「相手が自分に好感を持っている」と感じると相手への恋愛感情が高まる



恋愛関係においてはお互いの気持ちを推し量ることが重要であり、「相手から自分がどう見られているか」についての認識(メタ知覚)は、相手との恋愛関係が進展するのかどうかを左右する可能性があります。新たな研究では、「相手が自分に好感を持っている」と認識している人は、相手に恋愛感情を抱きやすいことが明らかになりました。



Comparing Trait-Wise and Profile-Wise Approaches to Assess the Links Between Metaperceptions and Romantic Interest During Speed-Dating - Hasagani Tissera, Nickola C. Overall, Emily J. Cross, Lauren J. Human, John E. Lydon, 2026

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01461672261436564



Thinking a date likes you makes you like them more—but it won't win them over

https://www.psypost.org/thinking-a-date-likes-you-makes-you-like-them-more-but-it-wont-win-them-over/



誰かと初めて顔を合わせる際には、自分が相手に抱く第一印象だけでなく、「相手が自分をどう思っているのか」についての印象も形成されます。このように、他人が自分のことをどう見ているのかについての認識はmetaperception(メタ知覚)と呼ばれ、人間関係における自信やその後の行動、そして恋愛感情に影響を与えると考えられています。





メタ知覚は正確なものである場合もありますが、当然ながら「自分は見た目がいいから相手も自分に好意を持つはずだ」「どうせ自分のことを好きにはならないだろう」といった思い込みで形成される部分もあります。



カナダ・マギル大学の研究チームは、他者が抱いた印象を正しく評価するメタ知覚の正確性(meta-accuracy：メタ正確性)と、他者からの印象を過大／過小評価するメタ知覚のバイアス(meta-bias：メタバイアス)に焦点を当てて、これらが恋愛感情に与える影響について調べました。



研究に使用されたデータは、ニュージーランドの都市部にある大学のキャンパスで行われた「スピードデート」イベントで収集されました。スピードデートとは、短時間で複数人の恋愛候補者と話をして、気に入った相手を見つけるというタイプのデートイベントです。イベント1回当たりの参加者は16人で、被験者の総数は214人でした。被験者の平均年齢は20歳で、うち112人は女性だったとのこと。





スピードデートに参加した被験者は、相手の魅力・親切さ・野心といった8つの属性について評価し、同じ項目と尺度を用いて「自分が相手にどういう印象を持たれたと思うのか」も回答しました。また、被験者は3項目の尺度を用いて相手に抱いた恋愛感情も報告しました。



研究チームがデータを分析した結果、「相手から好意的に見られている」というメタ知覚を持っている被験者は、相手に対してより強い恋愛感情を抱くことが示されました。これとは対照的に、他者からの好意を過小評価している被験者は、相手に抱く恋愛感情の度合いが低いこともわかっています。



しかし、「相手が自分に好意を抱いている」というメタ知覚を持っているからといって、実際に相手が恋愛感情を抱いているとは限りませんでした。むしろ、相手が自分の属性をどのように認識したのかというメタ正確性が高い被験者ほど、相手からの恋愛感情が強い傾向がみられました。



研究チームは「全体として、肯定的なメタ知覚は本人の恋愛感情を刺激する可能性があり、正確なメタ知覚はパートナーの恋愛感情を刺激する可能性があるという一貫した証拠が見つかりました。この独自の比較は、メタ知覚と正確さが初期の社会的交流における魅力をどのように形成するのかを理解するための基礎を築き、異なる分析手法によって得られた知見を比較するための道を開くものです」と結論付けました。





なお、今回の研究はあくまでスピードデートのイベントから得られたものであり、被験者は面識のない多くの相手を短時間で評価しなくてはなりませんでした。そのため、現実世界のように少しずつ相手を知っていく状況では、異なる結果が出る可能性もあるとのことです。

