2026年07月17日 06時00分 サイエンス

年を取ると人の顔が見分けられなくなるのは「目の動かし方が不安定になるから」かもしれない



年を取るにつれて人の顔を見分ける能力が低下することは知られていますが、その仕組みは十分に解明されていません。香港科技大学や香港理工大学などの研究チームは顔認識実験の結果から、顔を見る際の目の動かし方が不安定になることが加齢に伴う顔認識能力の低下の一因になり得ると指摘しています。



The Role of Eye Movement Consistency in Aging-Related Decline in Face Recognition | npj Science of Learning

https://www.nature.com/articles/s41539-026-00437-3



Face recognition declines with age may lie in how your eyes move

https://www.news-medical.net/news/20260714/Face-recognition-declines-with-age-may-lie-in-how-your-eyes-move.aspx





人は成長とともに顔を見る際の視線の動かし方を身につけます。成人になると、「目を中心に見る人」や「鼻を中心に見る人」など個人差はあるものの、ひとりひとりの目の動かし方は見る顔が変わっても比較的安定しています。一方、高齢者は若者より顔認識の正確性が低く、顔の各部分を行き来する視線も多くなりますが、加齢によって視線の動かし方そのものが不安定になるのかは分かっていませんでした。



そこで香港科技大学のジャネット・シャオ氏らの研究チームは、40～81歳のアジア系の成人301人を対象として「面識のない20人の顔を覚えた後、覚えた20人の顔と新しい20人の顔を見分ける」という課題に取り組んでもらいました。そして、その課題中の視線に加えて注意力や行動を制御する能力なども測り、加齢による能力の変化だけで顔認識の成績や視線の違いを説明できるかを検証しました。





視線が顔のどこに止まり、次にどこへ移るのかをモデル化するため、研究チームは時間とともに変化するデータを分析する「隠れマルコフモデル」を使って視線データを解析。顔認識で重要とされる初期の動きを調べるため、「2回目に視線を止めた場所」から「3回目に見る場所」をどれだけ予測できるかに注目しました。3回目に見る場所を予測しにくいほど顔ごとの視線経路がばらつき、目の動かし方の一貫性が低いと判断されます。



研究チームが実験結果を分析したところ、年齢が高い人ほど顔を見分ける成績が低く、新しい顔を「以前見た」と誤認しやすい傾向があることが判明。また、年齢が高い人ほど2回目から3回目への視線移動が予測しにくく、目の動かし方も不安定でした。研究チームは、「注意力など加齢とともに変化する認知能力だけでは、顔認識成績の低下や視線移動のばらつきを説明できない」と述べています。





研究チームは、2回目から3回目への視線移動がばらつく人ほど顔認識成績が低かったとも報告しています。加えて、年齢が高いほど視線移動がばらつき、視線移動がばらつくほど顔認識の成績が低いという間接的な関係も確認。ただし、視線のばらつきによる影響を差し引いても年齢と顔認識成績との関係は残ったため、「目の動かし方だけで加齢による低下をすべて説明できるわけではない」と研究チームは説明しています。



また、「周囲の図形を無視して中央の図形だけに反応する」という課題が苦手な人ほど、視線移動が不安定だったことも確認されています。研究チームによると、高齢者が若い頃に身につけた顔の見方を忘れたというよりも必要な場所へ注意を向けて周辺情報を無視する力が低下し、決まった順番で視線を動かしにくくなった可能性があるとのこと。加齢によって目を狙った位置へ正確に動かしにくくなることも視線移動のばらつきの一因になり得るとしています。



ただし、今回の研究は異なる年齢の人を同じ時点で比べた横断研究であり、目の動きが不安定になることで顔認識能力が衰えるという因果関係を証明したものではありません。また、参加者と顔写真がアジア系に限られ、長期記憶を測定していない点にも注意が必要です。



研究チームは今後、同じ人を長期にわたって追跡する研究に加えて、視線の動かし方や注意力を訓練することで高齢者の顔認識能力の低下を和らげられるかどうかを検証する必要があると述べています。