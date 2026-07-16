2026年07月16日 23時00分 ネットサービス

Google Playとサードパーティー製アプリストアが接続可能に、GoogleがEpic Gamesとの訴訟で判決への異議申し立て取り下げを表明



GoogleがAndroid向けアプリストア・Google Playのアプリカタログに、サードパーティー製アプリストアが接続できるようになることを明らかにしました。この措置は2026年7月22日から有効で、サードパーティー製アプリストアからアクセスした場合でも、アプリはGoogle Play経由でアクセスしたのと同条件でダウンロードされるほか、有料アプリの場合は価格もGoogle Play経由と同条件になるとのことです。



2026年7月22日より米国のGoogle Playデベロッパーのアプリとゲームの掲載情報が米国のサードパーティのAndroidアプリストアで利用可能に - Play Console ヘルプ

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/17187609





Third-party app stores coming to Google Play next week as Epic settlement withdrawn - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2026/07/third-party-app-stores-coming-to-google-play-next-week-as-epic-settlement-withdrawn/



Google Will Allow Third-Party App Stores On Android Next Week

https://www.engadget.com/2215452/google-allow-third-party-app-stores-android-july-22/



Android will get third-party app stores, but Canadians have to wait

https://mobilesyrup.com/2026/07/15/google-android-third-party-app-stores/



この取り組みは、GoogleとEpic Gamesのアプリストアを巡る訴訟の結果として行われるものです。2020年から5年にわたって行われた訴訟では、Googleが「反競争的行為」を行っていると認められ、2025年10月にEpic Games側が勝訴。Googleはアプリストアの手数料引き下げや、Google Playにサードパーティー製アプリストアを追加することなどの仮処分命令を受けました。





しかし、Googleは決定に異議を唱えて、自主的な修正を加えた和解案をEpic Gamesに提示。Epic Gamesはこの和解案に合意しました。



Epic GamesとGoogleのアプリストアを巡る訴訟が和解、取引の種類に応じて標準手数料を20％または9％に引き下げることにGoogleが同意 - GIGAZINE





和解案の大きなポイントは、判決では「サードパーティー製アプリストアから直接アプリをダウンロード可能にすること」という内容だったところを、Googleが「登録済アプリストア」という仕組みを生み出し、結局アプリのダウンロードはGoogle Playを経由したサイドローディングにすり替えた点です。



判決を下したジェームズ・ドナート判事は和解案の内容に懐疑的で、GoogleとEpic Gamesは和解案承認について出廷して協議を行う予定でしたが、その前にGoogleは異議申し立ての取り下げを表明しました。



Googleの広報を担当するダン・ジャクソン氏によると、異議取り下げは、エコシステムに不確実性を生じさせる状況を長引かせることを避けたもので、「これによって先日発表したグローバルビジネスモデルの変革に注力し、アプリストアの選択肢拡大や価格の引き下げ、開発者やユーザーへのさらなる機会提供を実現できます」と述べています。



Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOはGoogleの発表を受ける形で「サードパーティーストアがGoogle Playにやってきます！Epic Games StoreはすでにItchやGOG Galaxyといったサードパーティーストアが利用可能です。他の面々は、いつになったら心を開いて、競争妨害をやめるんでしょう？」とコメントしました。



Third-party stores are coming to the Google Play Store! Epic Games Store already hosts third-party stores including Itch and GOG Galaxy.



When will the other guys finally open up and stop blocking and taxing competition?https://t.co/2zEBt6lHkh — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 15, 2026



Google Playに登録されたアプリの情報はデフォルトでサードパーティー製アプリストアに提供されることになりますが、Google Play Consoleから、以下の3つをいつでも切り替えられるとのことです、



・すべてのサードパーティーのアプリストアですべてのアプリの掲載情報を公開する

・すべてのサードパーティーのアプリストアを個別に管理する

・いずれのサードパーティーのアプリストアでもすべてのアプリの掲載情報を公開しない

