2025年10月21日 12時00分 サイエンス

男性は女性よりも加齢による脳の萎縮が進みやすいとの研究結果



「男性と女性で脳に違いがあるのか？」という疑問は古くから存在しており、近年は脳スキャン画像から性別を90％以上の精度で識別可能なAIモデルが開発されたり、女性の脳は男性よりも生物学的に若いという研究結果が報告されたりしています。ノルウェーのオスロ大学などの研究チームが行った新たな研究では、男性の脳は女性よりも加齢による萎縮が速いという結果が示されました。



人間の脳が加齢と共に萎縮するのは自然なことであり、特にアルツハイマー病で亡くなった人の脳は容積が著しく減少していることがわかっています。また、女性はアルツハイマー病だと診断される可能性が男性の2倍であることが知られていますが、加齢と共に進行する脳の萎縮に性別が与える影響については、よくわかっていないとのこと。



論文の筆頭著者でありオスロ大学の神経学者であるアン・ラヴンダル氏は、「もし女性の脳の方がより衰えが顕著なのであれば、それが女性のアルツハイマー病罹患(りかん)率が高い理由を説明できるかもしれません」と語っています。





そこでラヴンダル氏らの研究チームは、17～95歳の被験者4726人から長年にわたって収集された1万2638枚の脳スキャン画像を使用し、経時的な脳の構造変化について調べました。被験者らは少なくとも2回の脳MRIスキャンを受けており、スキャン間隔は平均で約3年でした。





