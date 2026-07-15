2026年07月15日 08時00分 レビュー

古代ローマ時代に遊ばれていた可能性があるボードゲーム「Ludus Coriovalli」を実際に遊んでみた



古代ローマで遊ばれていた可能性があるものの、ルールが現代に伝わっていないボードゲームを、AIによる分析を基に再構成したのが「Ludus Coriovalli」です。ブラウザから無料でプレイできるようになっていたので、実際に遊んでみました。



Ludus Coriovalli — Play the Ancient Roman Board Game Reconstructed by AI

https://ludus-coriovalli.web.app/



Ludus Coriovalliのもとになったのはオランダ南部ヘールレンの博物館に収蔵されている石灰岩製の遺物で、この遺物は古代ローマ都市Coriovallumで使われたゲーム盤だった可能性が高いとみられています。表面には盤上の線に沿って硬いコマを動かしたとみられる摩耗痕が残っていましたが、ルールを記した文献は見つかっておらず、当時どのように遊ばれていたのかは不明でした。





研究チームは、歴史的なヨーロッパのボードゲームを参考に、初期配置や移動方法、終了条件を組み合わせた130通りのゲーム構成を作成。各構成についてAI同士に1000ラウンドずつ対戦させ、石灰岩に残る摩耗パターンと一致するかを調べました。その結果、条件に合った9通りはいずれも、一方がもう一方を移動できない状態に追い込む「ブロックゲーム」でした。



誰も遊び方を知らない「ローマ時代のボードゲーム」のルールをAIで推測することに成功 - GIGAZINE





ウェブ版のLudus Coriovalliでは、4匹の猟犬を操作して2匹の野ウサギを包囲する側と、猟犬の間をすり抜けながら逃げ続ける側に分かれて対戦します。ルール自体はシンプルですが、コマを動かす順番や相手の逃げ道を読む必要があり、実際にプレイすると見た目以上に頭を使うゲームになっています。



なお、今回再現されたルールは古代の遊び方を完全に解明したものではなく、考古学的な痕跡とAIシミュレーションから導き出された有力な仮説のひとつです。古代ローマの人々が遊んでいたかもしれないゲームはどのようなものなのか、さっそくプレイしてみます。



ゲームのサイトにアクセスすると、いきなり対戦モードの選択画面になります。ローカルでの2人対戦も可能とのことですが、今回はCPUと対戦してみます。「CPU対戦」をクリック。





難易度は「中級」をクリックしました。





対戦開始時に詳しいチュートリアルは表示されませんが、左の「駒の説明」を見ると猟犬が野ウサギを封じ込めるゲームであることが読み取れます。ROUND IではCPUが野ウサギ側、プレイヤーが猟犬側となり、プレイヤーは50ターン以内に野ウサギを移動できない状態に追い込む必要があります。





操作はクリックのみ。動かしたい駒をクリックして、移動先をクリックすれば駒が移動します。





猟犬と野ウサギが交互に駒を動かしていくというわけ。





CPU側の野ウサギを封鎖できず、50ターン逃げ切られてしまいました。続いて役割を交代するROUND IIに進むので「ROUND II 開始」と書かれたボタンをクリックします。





ROUND IIでは役割を交代し、プレイヤーが野ウサギ側、CPUが猟犬側となります。





残念ながら31ターンで追い詰められ、動けなくなってしまいました。各プレイヤーが野ウサギ側で何ターン生存できたかを比較し、長く生存した方の勝利です。CPUが50ターン、プレイヤーが31ターンだったため今回は敗北です。





今回は中級CPUに敗北したものの、猟犬側では逃げ道を少しずつふさぎ、野ウサギ側では包囲網の隙間を探すという、立場ごとに異なる駆け引きを楽しめました。ルールは単純で操作もクリックだけですが、数手先を読まないと簡単に逃げ切られたり封鎖されたりするため、見た目以上に歯応えがあります。古代ローマで実際に遊ばれていたものと同一かどうかは不明ですが、古代の遊びを現代のブラウザで無料体験できるという点でも興味深いゲームでした。