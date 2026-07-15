2026年07月15日 07時00分 AI

Samsung Healthアプリが「AIの学習に健康データを使用するか健康データを削除するか」を迫る



Samsungの健康管理アプリ「Samsung Health」に、「AIトレーニングとモデリングのための健康データの使用への同意」という項目が追加されていることが分かりました。これに同意しないと健康データを永久に失う可能性があるという警告が表示されるそうです。



Samsung is pushing users to train AI with their personal health data or lose it

https://www.howtogeek.com/samsung-health-requires-ai-training-consent/



Samsung will delete your health data if you don't let them use it to train AI - Neowin

https://www.neowin.net/news/samsung-will-delete-your-health-data-if-you-dont-let-them-use-it-to-train-ai/



テクノロジー系メディアのHow-To Geekが確認した情報によると、Samsung Healthアプリに 「AIトレーニングとモデリングのための健康データの使用への同意」という項目が表示されるとのこと。





Samsungのヘルプページでは、ユーザーの活動量や健康記録、投薬、月経周期などの健康データを使用してAIモデルを構築すること、場合によっては人間のレビューを行うことなどが示されています。



Samsung Health

https://samsunghealth.com/shd/gen-ai





この設定をオフにしようとすると「Samsungアカウントとの健康データの同期は利用できなくなり、法令に基づき保持が必要な場合を除き、健康データは削除されます」といった警告が表示されるそうです。





日本向けのアプリに同様の表示はありませんでした。How-To GeekはSamsungに対し、この機能がいつ導入されたのか、同意を取り消した場合にどの機能が失われるのかなど、詳細について問い合わせています。





Samsung Healthでは既にAIが導入されており、睡眠や日々の活動量などから実用的なアドバイスを行う機能などを利用できます。



次世代Samsung Galaxy Watchに日常の健康管理を支える新たなAI機能を搭載 – Samsung Newsroom 日本

https://news.samsung.com/jp/next-gen-galaxy-watch-features-for-ai

