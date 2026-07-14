2026年07月14日 13時36分 スマホ

OnePlusはアメリカとヨーロッパの市場から間もなく撤退するとの報道



中国のOPPO傘下のスマートフォンメーカーであるOnePlusが、間もなくアメリカおよびヨーロッパ市場から撤退すると報じられています。



OnePlus ist 'tot': Oppo will bald Rückzug aus EU & USA verkünden

https://winfuture.de/news,159945.html





OnePlus is reportedly bailing on the US | The Verge

https://www.theverge.com/tech/965084/oneplus-oppo-exit-us-europe



2026年1月末、テクノロジーメディアのAndroid Headlinesが独自に入手した情報として、「OnePlusが解体される」と報じました。その後、複数のメディアが同様の報道を行ったことで、OnePlusが間もなく事業を終了することが真実味を帯びていきました。



しかし、OnePlusはこのウワサを否定しています。



The rumor about OnePlus shutting down

https://communityus.oneplus.com/thread/2043310829163511813





Official statement by oneplus @Birdeto 😊

https://community.oneplus.com/thread/2043047389417177089



しかし、その後もOnePlusがアメリカおよびヨーロッパでの事業を間もなく停止するというウワサが流れ続けてきました。実際、OnePlusの従業員の多くが会社を去るか、親会社であるOPPOで新しい役職に就いていることも明らかになっています。





さらに、ヨーロッパのOnePlusのウェブサイトへの訪問者を、OPPOのウェブサイトにリダイレクトするという取り組みも行われていたそうです。



そして現地時間の2026年7月13日、ドイツのテクノロジーメディアであるWinFutureが関係者から入手した情報として、「OnePlusとOPPOは、戦略の根本的な変更を発表する予定で、主要市場からの撤退を検討している」と報じました。





報道によると、OnePlusはヨーロッパとアメリカの市場から姿を消すことになるとのこと。OPPOはヨーロッパ市場でのOnePlusの役割を引き継ぐことを計画しているとのことですが、詳細は明らかにされていません。



なお、OnePlusとOPPOは報道関係者との話し合いの中で、既に販売済みのデバイスについてはそれぞれのライフサイクル終了までサポートとアップデートを提供し続ける意向を示しています。ただし、ヨーロッパとアメリカでOnePlusの新製品を新たに投入する予定は全くないと明かしています。

